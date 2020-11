Rangsdorf

Mehr als 20 Seniorinnen und Senioren aus Rangsdorf haben an einem der letzten Oktobertage an einem informativen Spaziergang in Richtung Römerschanze teilgenommen. Eingeladen hatten der Seniorenbeirat Rangsdorf und der Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg aus Blankenfelde-Mahlow.

Die kleine Wanderung begann am Rangsdorfer See und führte von dort aus zur Römerschanze. Förster Stephan Parsiegla vermittelte an den jeweiligen Haltepunkten Hintergrundwissen. Bei sehr schönem Wetter berichtete er von den Vorbereitungen der Zugvögel in der Umgebung des Sees zu ihrem Flug nach Süden. Die Tiere fressen sich hier durch Mais und Korn, um die lange Flugreise in die weit entfernten südlichen Gefilde zu überstehen.

Im Wald am Rangsdorfer See begutachteten Förster und Senioren gemeinsam verschiedene Baumarten. Wer wollte, konnte sich über deren Pflege und Wachstum informieren, über die Bewirtschaftung der Wälder und über den Stress, den die Umweltprobleme den Bäumen bereiten. Lange und trockene Sommer, zu wenig Regen sind für die Nadelwälder in der Region ein großes Problem. Die Verjüngung des Waldes und Pflanzung von Mischwald könnten ein Teil der Lösung sein.

Wildschweine für Haunde gefährlich

Wissenswertes berichtete Förster Parsiegla auch über Wildschweine und deren Ausbreitung in der inzwischen von der Wildschweinplage gebeutelte Gemeinde. Der Förster riet dringend dazu, Essenreste und Fallobst nicht auf dem Kompost, sondern so zu beseitigen, dass die Wildschweine nicht herankommen. Sie wittern das für sie köstliche Mittagsmahl oft kilometerweit. Für Hunde können Wildschweine zu einer großen Gefahr werden, weshalb man Hunde unbedingt anleinen sollte.

Der Spaziergang des Seniorenbeirats fand nach rund eineinhalb Stunden am Erich-Dücker-Stadion ein Ende. Aber die nächste Wanderung soll wirklich bis zur Römerschanze am Rangsdorfer See führen. „Wanderungen und Spaziergänge sind bei genügend Abstand untereinander ja erlaubt“, sagt Marina Mertins vom Seniorenbeirat. Der will in der nächsten Woche darüber beraten und entscheiden, ob die nächsten Wanderungen wie geplant stattfinden. Dass soll dann einmal monatlich der Fall sein.

Von Udo Böhlefeld