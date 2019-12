Stiftungs-Chef will Paar mit Baby auf die Straße setzen

Siethen

Statt sich mit Weihnachtsvorbereitungen zu befassen, schlagen sich René Schäfer und Lina Rhiemeier derzeit mit einer Räumungsklage herum: Sie und ihr neun Monate altes Töchterlein Ronja sollen die Wohnung im Obergeschoss des Tabea-Hauses in Siethen verlassen. So will es Hubertus von Badewitz, Kurator der Stiftung Tabea-Haus. Als Grund nennt er Mietrückstände.

Doch die gibt es nach Auffassung der beiden Jungvermählten nicht. Sie bezogen die drei Zimmer im Juni 2016. „Schon damals hingen die Kabel aus den Wänden, die Sie jetzt noch sehen“, sagt Schäfer. Seine Frau ergänzt: „Ein Kabel kommt im Bad am Spiegel direkt neben dem Wickelplatz aus der Wand. Als ich wegen unseres Kindes darauf aufmerksam machte, bekomme ich zur Antwort, ich soll das Kabel hinter den Spiegel stecken...“

Sie ist Tierarzthelferin und kommt aus Berlin, er stammt aus Sachsen und ist Tierpfleger und Hundetrainer. Das Tabea-Haus ist die erste gemeinsame Wohnung, „mit den 96 Quadratmetern hier im Dorf ideal für die Familiengründung“, sagt er. „Wir sind mit viel Arbeit in Vorleistung gegangen, damit es trotz der Elektrik, die von Anfang an nicht in Ordnung war, vorwärts geht“, sagt sie.

Es geht um Guthaben oder Mietrückstand

Als alles Fragen beim Vermieter nicht half, wandte sich das Paar an einen Berliner Mieterverein. „Und der hat uns Mietminderung mit genauer Aufrechnung unserer Leistungen gegen die Mängel empfohlen, weil die Wohnung nicht normal nutzbar ist“, wie Rhiemeier erklärt. Zudem sei laut Mieterverein die Nebenkosten-Abrechnung völlig falsch, so dass jetzt bei er Stiftung ein Guthaben von 3000 Euro stünde.

Das alles sieht der Vermieter anders, er macht Mietrückstände von 893 Euro monatlich geltend. Hinzu kämen weitere Differenzen; die junge Mutter sagt: „Es ist so vieles – Herr von Badewitz hält sich nicht an Absprachen zu Stellplätzen auf dem Hof oder zum Unterstellen vom Kinderwagen.“ Nun streiten sie vor dem Amtsgericht Zossen. Dessen Sprecher Wolfgang Böhm sagt: „Das schriftliche Vorverfahren läuft, einen Verhandlungstermin wird es Anfang nächsten Jahres geben.“

Von Badewitz : „Keine Auskunft“

Im Tabea-Haus war bis 2015 ein Kindergarten mit 18 Plätzen untergebracht. Die reichten in dem Ortsteil der Zuzugsstadt Ludwigsfelde bei weitem nicht mehr, deshalb bauten Stadt und DRK-Kreisverband ein neues Haus mit 44 Plätzen, im Sommer 2015 wurde es eröffnet. Seither fehlt der Stiftung Tabea-Haus der größte Mieter. Doch eine Umwidmung des früheren Kindergartens von Gewerbe- in Wohnraum gibt es bis heute nicht. Auf die entsprechende MAZ-Frage erklärt Horst Förster-Schüz, Amtsleiter der Unteren Bauaufsicht Teltow-Fläming: „Eine solche Nutzungsänderungsgenehmigung liegt nicht vor, ein entsprechender Bauantrag wurde nicht gestellt.“

Hubertus von Badewitz erklärt am MAZ-Telefon: „Dazu gibt es von mir keine Auskunft und ich bitte Sie, sich an übler Nachrede nicht zu beteiligen.“

Das Tabea-Haus steht im Brandenburger Stiftungsverzeichnis unter Nummer 114. Dort heißt es zum Zweck der Stiftung: „Unterstützung hilfebedürftiger Kinder und Jugendlicher evangelischer oder katholischer Konfession, insbesondere Waisen und Halbwaisen, bis zum Abschluss einer Berufsausbildung, und zwar vorzugsweise aus den Ortsteilen Siethen, Gröben und Jütchendorf der Stadt Ludwigsfelde“.

