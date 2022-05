Siethen

Beim traditionellen Spargelfest in Siethen wurde am Sonntag die 20-jährige Studentin Leonie Kutzbach zur Spargelkönigin gekrönt. Der Ludwigsfelder Bürgermeister Andreas Igel und die Siethener Ortsvorsteherin Steffi Lässig übernahmen die Krönung der mittlerweile 18. Spargelkönigin. Neben vielen Besuchern aus Ludwigsfelde und Umgebung, die vorzugsweise mit Fahrrad zum Spargelhof der Familie Ehlers gekommen waren, nahm auch Gertrud Klatt, Vorsitzende des Kreisausschusses für Landwirtschaft und Umwelt in Teltow-Fläming teil.

Von Marina Ujlaki