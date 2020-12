Siethen

Drei Personen, darunter ein dreijähriges Mädchen, wurden am Samstagmorgen bei einem Unfall an der Autobahnbrücke bei Siethen leicht verletzt. Eine 34-jährige Autofahrerin hatte an der Kreuzung die Vorfahrtsregelung missachtet und stieß mit dem Wagen einer 33-Jährigen zusammen. Bei Frauen und das Kind, die Tochter der Unfallverursacherin, wurden in Krankenhäusern behandelt. Die betroffenen Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert. Die Kreuzung musste zeitweilig komplett gesperrt werden.

Von MAZonline