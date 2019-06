Siethen

Zwei auf einem Parkplatz an der Badestelle an der Potsdamer Chaussee in Siethen abgestellte Motorräder sind am Sonntag gestohlen worden. Beide waren per Lenkerschloss gesichert. Die Fahrer waren lediglich ein paar Minuten spazieren gegangen. Bei den Motorrädern handelt es sich um eine Yamaha mit dem Kennzeichen P-PP 40 sowie um eine Ducati 899 mit dem Kennzeichen TF-MO 8. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Von MAZonline