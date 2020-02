Siethen

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin mit einer 18-jährigen Beifahrerin verlor am vergangenen Donnerstag auf der Landstraße 793 in Fahrtrichtung Siethen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In einer Rechtskurve kam der Pkw von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Beide Frauen wurden schwer verletzt und von Ersthelfern betreut, bis die Rettungskräfte eintrafen. Das Fahrzeug wurde durch den Verkehrsunfall völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10 000 Euro. Die Straße musste teilweise gesperrt werden.

Von MAZonline