Sie wollen die marode Gedenkanlage des Gefechts von 1813 in Wietstock wieder ansehnlich herrichten und würdiger gestalten. Zwei Ludwigsfelder Bürger starten dafür in Eigeninitiative einen Spendenaufruf.

Ute Schinkel und Andreas Heinze an einem der Gedenksteine an der Gedenkanlage in Wietstock. Quelle: Marlene Schmidt