Ludwigsfelde

„Noch 45 Bäume und 1 Wald bis zu deiner neuen Arbeit im Rathaus“, steht an der Bushaltestelle am Hochhaus im Stadtzentrum von Ludwigsfelde. Während in der Vergangenheit spezielle Ausschreibungen beworben wurden, hängt nun seit Ende Juni eine Kampagne in den Bushaltestellen, die die Stadt als Arbeitgeber in den Vordergrund rückt und gleichzeitig Wissen zum Stadtgebiet vermittelt.

Verbunden mit dem Heimatort

„Wir hören immer wieder, dass es vor allem der kurze Arbeitsweg, die Verbundenheit mit dem Heimatort und die Arbeitsplatzsicherheit sind, die für die potenziellen Bewerber eine Rolle spielen“, erklärt Mildred Wagner, verantwortlich für das Stadtmarketing der Stadt. „Daher haben wir uns dafür entschieden, uns bei der Entwicklung der Idee genau darauf zu konzentrieren und die Entfernung zum Arbeitsort nicht in Meter-Angaben einzubringen, sondern in der Anzahl von Bäumen, Laternen, Kreisverkehren, Bushaltestellen oder auch Elektroladestationen“, so Wagner.

Schon 20 Stellen in diesem Jahr ausgeschrieben

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hat die Stadt Ludwigsfelde bereits 20 Stellen aus verschiedenen Sachgebieten ausgeschrieben, weitere sollen bis zum Jahresende folgen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es im Vergleich dazu „nur“ 22. Die angebotenen Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen, ist nicht immer einfach. Der demografische Wandel und der steigende Mangel an Fachkräften ist auch in der Verwaltung spürbar und wird in der Zukunft zu den Herausforderungen der Stadt gehören. Daher war es dem Stadtmarketing und der Pressestelle wichtig, ungewöhnliche Job-Kampagnen zu entwickeln, die die Aufmerksamkeit erregen, den Betrachter zum Schmunzeln bringen und dennoch wichtige Inhalte transportieren.

Humorvoll und informativ

Zuletzt sind durch die humorvolle und einrichtungsübergreifende Erzieher-Kampagne in den Bushaltestellen der Stadt 17 zusätzliche Bewerbungen nur bei der Stadtverwaltung Ludwigsfelde eingegangen. „Wir möchten die Bürger der Stadt emotional erreichen“, verrät Pressemitarbeiter Kevin Senft die Idee. „Dabei können die Aktionen einerseits humorvoll und informativ, aber andererseits durchaus auch provokativ sein.“ Beides soll den Bürgern dadurch im Hinterkopf bleiben.

Neugierig gemacht

Mit Werbebannern wie zum Beispiel „Nach Berlin kannste auch am Wochenende fahren!“ oder „Müde, kalt, Verspätung?“ am Bahnhof der Stadt wurden bereits 2019 vor allem die Pendler täglich mit ihrem größten Manko konfrontiert: dem langen Arbeitsweg. Im selben Jahr wurde am Kreisverkehr an der Festwiese am Bahnhof ein Banner aufgehängt, das die Neugier der Ludwigsfelder erneut erregte: „ Pendeln nervt? Wir können helfen. Die Stadt Ludwigsfelde sucht Ingenieure und Erzieher“. Dieses Banner genügte, um die Anzahl der Bewerbungen sprunghaft zu erhöhen und die freien Stellen im Rathaus zeitnah mit qualifiziertem Personal zu besetzen, denn als Stadt der kurzen Wege kann die Verwaltung als Arbeitgeber u.a. genau damit bei den Bewerbern punkten.

Homepage der Stadt informiert

Die neue Kampagne soll die Bevölkerung dafür sensibilisieren, regelmäßig einen Blick auf die Homepage der Stadt zu werfen. Denn auch im Verlauf des Jahres wird es immer wieder Ausschreibungen in den verschiedensten Bereichen geben, für die man sich auch direkt auf der Homepage unter www.ludwigsfelde.de/jobs bewerben kann.

