Vielleicht zieht die Stadtbibliothek von Ludwigsfelde in den kommenden Jahren aus ihrem wunderbaren Domizil im gläsernen Dachgeschoss des Rathauses aus. Das ist die Quintessenz nach der Diskussion zum ersten Jahresbericht der neuen Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigsfelde, Jutta Diekgers, vor dem Sozialausschuss und der anschließenden Diskussion seiner Mitglieder.

Diekgers war am 1. Januar 2021 in ihren neuen Job gestartet, wegen Corona mit der geschlossenen Bibliothek. Deshalb hatten die Bibliotheksfrauen allen Lesern angeboten, „Wunschtüten“ zu packen und für Erzieher und Erzieherinnen packten sie Medienpakete, es gab die Fensterausleihe am Klubhaus und neu aufgestellt wurde eine Rückgabebox am Rathauseingang. Bereits im Dezember 2020 war die Stadtbibliothek dem E-Ausleih-Verbund Teltow-Fläming beigetreten und seit dem Jahresbeginn 2021 können auch Leser in Ludwigsfelde auf diese Online-Medien zugreifen.

Marquard: Bibliothek Ludwigsfelde ist abgehoben

Die gläserne Bibliothek Ludwigsfelde findet auch SPD-Frau Karin Marquard wunderschön. Sie ist Ausschussmitglied und sagte: „Bei der Langen Nacht der Bibliotheken war dort ein Gewusel... Und es herrschte eine unglaublich tolle Atmosphäre. Unsere Bibliothek hat einen wunderschönen Ausblick, aber sie ist im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben.“

Bibliothek ohne Fahrstuhl wäre besser

Marquard wollte wissen, ob man darüber diskutieren könne, einen Ort für die Bibliothek zu finden, mit dem die Leser es leichter hätten, sie zu erreichen. „Einen für Jung und Alt, wo auch Rollstuhlfahrer ohne Probleme hinkommen und bei dem man nicht auf den Fahrstuhl angewiesen ist, also zu ebener Erde.“

Neue ebenerdige Räume in Ludwigsfelde suchen

Sie träume jetzt mal, so Karin Marquard: „Wir haben so viele leere Gewerberäume in der Stadt, zum Beispiel die der alten Sparkasse an der Potsdamer Straße. Das wäre ebenerdig und ganz zentral.“ Sie wollte von der Verwaltung wissen: „Haben wir eine Chance für einen neuen Standort?“ Der stellvertretende Bürgermeister Paul Niepalla antwortete: „Auch wir stellen uns diese Fragen und denken das mit.“ Bis dahin versuche man, gemeinsam das beste aus dem gläsernen Dachgeschoss zu machen.

In ihrer ersten Bilanz erklärte Leiterin Diekgers, womit das Bibo-Team im zurückliegenden Jahr mit seinen Corona-Monaten trotz 7878 fehlender Arbeitsstunden wegen Krankheit und Quarantäne – also 1047 ausgefallene Arbeitstage –, trotz fehlender Nachbesetzung von freien Stellen und damit einer 50-Prozent-Besetzung geschafft wurde: Alle mehr als 30.000 Medien der Stadtbibliothek seien auf Radiofrequenz-Identifikation umgestellt worden.

Jutta Diekgers, Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigsfelde, diese Woche vor dem Sozialausschuss der Kommune Quelle: Jutta Abromeit

„Dazu mussten manche zum Labeln teils mehrfach in die Hand genommen werden.“ Bei dieser Umstellung sei „alles rausgeflogen, was älter als zehn Jahre war und der Medienbestand wurde erneuert und zum Teil neu sortiert“, sagte Diekgers.

Bibliothek Ludwigsfelde soll Ort der Begegnung sein

Zudem seien Bücherregale zugunsten von Sitzplätzen entfernt worden. „Unsere Stadtbibliothek soll wieder ein Ort der Begegnung und Plattform für Aktivitäten sein“, erklärte sie. Dazu müssten Zielgruppen und Schwerpunkte definiert sowie neue Aufenthaltsqualitäten geschaffen werden. „Besonders wichtig sind Investitionen in Veranstaltungsräume, in digitale Ausstattung sowie Multifunktionsflächen und Lernbereiche“, sagte Diekgers.

