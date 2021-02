Stadtbibliothek in Ludwigsfelde bekommt neue Leiterin

Ludwigsfelde

Auch Jutta Diekgers hat den Krimi „Böses Blut“, den fünften Teil der Cormoran Strike-Reihe von Joanne K. Rowling (alias Robert Galbraith), verschlugen. Für die Vielleserin war der Neujahrstag ein besonderes Datum: „Ich arbeite jetzt 20 Jahre in der Stadtverwaltung und war von Anfang an auch Leserin der Bibliothek.“ Am ersten Januar wurde sie deren neue Leiterin. Sie will hier einiges verändern.

Nachdem eine öffentliche Ausschreibung ergebnislos blieb und Kolleginnen sie auf die Idee brachten, bewarb sich Diekgers intern. „Ich bin inzwischen froh, die Herausforderung angenommen zu haben, obwohl das Themenfeld eigentlich Neuland für mich ist.“ Die 53jährige wuchs in Nordrhein-Westfalen auf, lernte Vermessungstechnik und ging zum Architekturstudium nach Berlin. „Ich habe sogar ein paar Jahre in Ludwigsfelde gewohnt, bin aber seit 1989 Berlinerin.“

Diekgers will Verwaltungswissen beitragen

Im Rathaus Ludwigsfelde ist Diekgers schon gut herumgekommen: Bauleitplanung, Gebäudemanagement und Wirtschaftsförderung. Sie war Personalratsvorsitzende und baute die Vergabestelle mit auf. „Allerdings ist Bau- und Wirtschaftsrecht eine ziemlich einsame Angelegenheit. Ich wollte wieder kreativ im Team arbeiten.“ Mit vier Bibliothekarinnen und weiteren vier Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste hat sie „geballtes Know-how“, wie sie sagt. Diekgers möchte ihr Verwaltungswissen beitragen, um die Räumlichkeiten umzugestalten.

„Wir haben die schönsten Räume im Gebäude, doch sie brauchen mehr Aufenthaltsqualität“, erklärt sie. Im Obergeschoss soll daher schon bald eine neue Schmökerecke mit Blick auf den Marktplatz entstehen. Die großen Buchstaben an der Fensterfront könnten irgendwann einer gut sichtbaren Leuchtschrift weichen. Neben einer neuer LED-Beleuchtung und farbiger Raumaufteilung im Inneren möchte Diekgers überall gut empfangbares WLAN. Mit neuer Möblierung will sie zudem die Dachterrasse wiederbeleben und zusätzlich einen Arbeitsraum im Büro neben dem Eingang einrichten. Diese Ideen sollen Stück für Stück in den kommenden Monaten und Jahren umgesetzt werden. „Ich hoffe, die neue Leseecke wird schon vor der Wiederöffnung fertig.“

Bücher ausleihen auch in Zeiten von Corona möglich

In der Coronazeit können sich Kitas und Grundschulen trotz Schließung weiter Bücher ausleihen. Zu den rund 30.000 Medien im Präsenzbestand kamen im vergangenen Jahr mit der „Onleihe“ 20.000 Digitalmedien für die Leser dazu, die jetzt nachgefragt werden. Aktuell sichten die Bibliothekarinnen den Bestand an Büchern, Spielen, CDs sowie DVDs im Haus und füllen ihn neu auf. So soll sich die Kinderabteilung weiter vergrößern, die Musik-CD-Abteilung verkleinern. „Musik wird heutzutage meist digital gehört, aber Hörbücher werden immer beliebter.“

Neben neuer Werbung will sich die Bibliothek auch beim diesjährigen Lufest wieder in Erinnerung rufen. An mehreren Tagen sollen im Sommer am Heinrich-Heine-Platz Lesungen stattfinden. „Die genauen Termine stehen aber noch nicht fest.“

Bis Herbst wird außerdem die Umstellung des Codierungssystems der Präsenzmedien auf die RFID-Technik erfolgen, damit die Leser selbst buchen können und sich die Ausleihe vereinfacht. „Im Zuge dessen werden wir auch die Katalogisierung modernisieren.“ Langfristig denkt Diekgers an ein neues Bibliothekskonzept, in das die Wünsche der einzelnen Lesergruppen einfließen sollen. Sie will dafür die Erfahrung ihrer Kolleginnen schon jetzt dokumentieren, denn „Kerstin Semerad und Manja Klawitter werden leider bereits in diesem Jahr in Rente gehen.“

