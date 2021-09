Ludwigsfelde

Neben vielen weiteren Städten und Gemeinden in Teltow-Fläming startet in dieser Woche auch Ludwigsfelde in die Stadtradeln-Aktion. Der Auftakt findet am Samstag, 4. September, mit einer Sternfahrt ins Wildgehege Glauer Tal statt. Dort treffen sich dann Radfahrende aus Blankenfelde-Mahlow, Nuthe-Urstromtal, Luckenwalde, Ludwigsfelde, Trebbin und Jüterbog.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer von Ludwigsfelde aus mitradeln will, sollte um 11 Uhr auf den Rathausplatz kommen. Die Freiwillige Feuerwehr Ludwigsfelde wird die Tour absichern. Etwa eine Stunde wird die Fahrt ins Glauer Tal dauern, die Ankunft ist also für 12 Uhr geplant. 12.30 Uhr werden die Stadtradeln-Wochen in Glau dann offiziell eröffnet.

Lesen Sie auch:

Nach der Eröffnung können die Fahrradfahrerinnen und -fahrer an einer Führung des Naturparkzentrums durch die Glauer Felder oder durch das Wildtiergehege teilnehmen. Die Toren dauert eine bis eineinhalb Stunden. Währen der Spaziergang durch die Felder kostenlos ist, fällt für das Wildtiergehege eine kleine Summe an. Zurück nach Ludwigsfelde fährt dann jeder für sich.

Open-Air-Festival findet in Luckenwalde statt

Wer noch mehr erleben möchte, kann ab 15 Uhr vom Naturparkzentrum zum Open-Air-Festival ins Freibad Elsthal weiterradeln. Dort findet im Rahmen des Luckenwalder Kultursommers das „Himmelweit Open Air“ mit einem Musik-Mix von Rock über Pop bis hin zu elektronischer Musik und Chillout-Lounge mit DJ-Bühne statt.

Von Lisa Neugebauer