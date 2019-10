Ludwigsfelde

Eine Person liegt bewusstlos am Boden. Lennox Ohren sind aufgerichtet. Noch hält Denise Klabunde ihren Hund am Halsband. „Das ist eine offene Anzeige“, erklärt Andreas Looff, Zugführer der Rettungshundestaffel Ludwigsfelde, die Übung. Der Rettungshund läuft zu der am Boden liegenden Person, muss vor ihr ha...