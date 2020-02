Angekettete Bürger verhindern Baumfällaktion

Stangenhagen

Polizei, Ordnungsamt und angekettete Bürger - Stangenhagen befand sich am Freitagvormittag im Ausnahmezustand. Die gute Nachricht: die 300 Jahre alte Eiche steht noch. Der Baggerfahrer musste unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Auf der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend in Trebbin erfuhren die Abgeordneten von der beabsichtigten Fällung des Baumes im Mühlenweg in Stangenhagen. Die Stadtverordneten beschlossen, dass die Fällgenehmigung dieses Baumes durch den Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird.

Der Bagger für die Fällung steht bereit. Quelle: Margrit Hahn

Die Dorfgemeinschaft Wiesenhagen und die Initiative Baumerhaltung fordern, dass dem Grundstückseigentümer ein lageverändertes Bauvorhaben genehmigt wird. Die Größe des Grundstücks lasse ihres Erachtens nach sowohl den Erhalt des Baumes als auch eine Bebauung zu.

Viele Stangenhagener stellten sich schützend um den Baum. Quelle: Margrit Hahn

Da die Stangenhagener nicht wussten, wann genau der Bagger anrücken würde, ketteten sie sich bereits morgens um 6 Uhr bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an die alte Eiche. „In der Nacht hat jemand den Nistkasten entfernt. Deshalb vermuteten wir, dass die Technik am Freitag anrollt“, sagt Ortsvorsteher Lutz Heimer. Nachdem er von der Fällung erfahren hatte, setzte er alles in Bewegung, um diese zu verhindern. Er hatte sich extra freigenommen, um bei der Protestaktion dabei zu sein.

Die Eiche ist 300 Jahre alt. Quelle: Margrit Hahn

„In Stangenhagen wurde kürzlich die Dorfstraße saniert. Ich erinnere mich sehr gut, welches Theater um jeden einzelnen Baum gemacht wurde“, so Heimer. Bei der alten Eiche handelt es sich um einen 300 Jahre alten Baum mit einem Umfang von über 4,50 Metern, der für ein Eigenheim weichen soll. Er hofft, dass dieser Baum endlich zu einem Denkmal erhoben wird, um ihn vor weiteren frevelhaften Entscheidungen zu schützen. In anderen Landkreisen würden Straßen um Bäume herumgebaut, und in Stangenhagen soll ein alter wertvoller Baum sterben. Nicht nur er, sondern die gesamte Dorfgemeinschaft wünscht die Erhaltung dieses landschaftsprägenden Methusalembaumes. Dem Bauherren selbst machen sie keinen Vorwurf. Dieser hatte nämlich ebenso versucht, so zu bauen, das die Fällung verhindert werden kann.

Hausbau nicht verhindern

„Wir haben relativ spät von der Maßnahme erfahren“, sagt Knut Vetter, ehemaliger Stadtverordneter und Mitglied des Stangenhagener Ortsbeirates. Für ihn hat diese schöne alte Eiche im Naturpark Nuthe-Nieplitz ein Alleinstellungsmerkmal. Wie seine Tochter, die Stadtverordnete Sandra Gesche (Grüne) betont, könnte der Bau fünf Meter weiter entstehen. Dafür müsste der Innenbereich vergrößert werden. „Wir wollen den Hausbau keinesfalls verhindern“, erklärt sie.

Die Eiche in Stangenhagen steht nicht unter Denkmalschutz. Quelle: privat

Rüdiger Prasse sieht in dem ganzen Dilemma behördliches Versagen. Die Stadt Trebbin habe versagt, weil das Problem zu spät thematisiert worden sei. Er sieht darin eine riesige Unverschämtheit dem Bauherrn gegenüber: „Wenn die Fällung aufgeschoben wird, bedeutet das zusätzliche Kosten für den Bauherren“.

Wer sich nicht angekettet hatte, unterstützte die Aktion anderweitig. So sorgte Barbara Fischer mit heißen Getränken dafür, dass die Baumschützer bei den eisigen Temperaturen durchhielten.

Der Bagger muss unverrichteter Dinge wieder abfahren. Quelle: Margrit Hahn

Im Laufe des Vormittags trafen neben dem Bauherrn auch die Polizei, Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie Trebbins Bürgermeister Thomas Berger am Ort des Geschehens ein. Die Polizei teilte mit, das der Baum an diesem Tag nicht gefällt werde. Wegen des Tatbestands des Hausfriedensbruchs wurden von den Protestlern die Personalien aufgenommen.

Bürgermeister Thomas Berger sieht keine Schuld beim Bauherren. Dieser habe seit einem Dreivierteljahr vergeblich alles daran gesetzt, die Eiche zu erhalten. Die Stadt habe versucht, ihn dabei aktiv zu unterstützen und würde sogar zum Schutz des Baumes eine Ausnahme von den Festsetzungen ihrer Bauleitplanung erteilen. „Leider scheinen alle Bemühungen am bürokratischen Formalismus gescheitert zu sein, so dass ihm in seiner verständlichen Not nur noch der Rückzug auf den letzten gesetzlichen Anspruch blieb, die Eiche zu fällen. Ich hoffe, dass der am Freitag erreichte Aufschub alle beteiligten Behörden zum Umdenken bewegt“, so Berger.

Ökologisch wertvoll

Wie Dietlind Biesterfeld, Beigeordnete und Dezernentin des Landkreises Teltow-Fläming auf MAZ-Anfrage mitteilt, handelt es sich aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde bei dem Baum um eine imposante, ökologisch wertvolle Eiche. Sie ist jedoch derzeit kein Naturdenkmal. „Damit unterliegt der Baum der bestehenden gemeindlichen Baumschutzsatzung der Stadt Trebbin und darüber hinaus keinem weiteren Schutz“, so Biesterfeld. Die Stadt Trebbin sei für die Entscheidung über die Erteilung einer Fällgenehmigung für Bäume in ihrem Stadtgebiet zuständig. Die Kreis entscheide nicht über die Zulässigkeit oder das Für und Wider einer Fällung von derartigen Bäumen.

Ergänzungssatzung anpassen

Biesterfeld erklärt: Allgemein könne für Stangenhagen gesagt werden, dass ein Bauvorhaben innerhalb der gültigen Ergänzungssatzung bauplanungsrechtlich voraussichtlich zulässig wäre, wenn es sich im Sinne von Paragraf 34 des Baugesetzbuches einfügen würde. Wenn die Stadt die Ergänzungssatzung entsprechend anpassen würde, dass ein Vorhaben außerhalb des Kronentraufbereichs des Baums von der Satzung erfasst würde, so wäre auch dort das Vorhaben nach den Maßgaben für den bauplanungsrechtlichen Innenbereich zulässig. Allerdings würde es für ein solches Vorhaben auch nach Anpassung der Ergänzungssatzung nur eine Baugenehmigung geben, wenn diese auch beantragt werde.

