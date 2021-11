Steigende Benzinpreise und Heizkosten: Das sagen Verbraucher in Teltow-Fläming dazu

Teltow-Fläming

Die Preise für Energie und Kraftstoff steigen. Noch Anfang des Jahres kostete der Liter Super-Benzin an den Tankstellen rund 1,30 Euro. Inzwischen ist er bei 1,70 Euro angekommen. Und auch die Strom- und Gaspreise kennen zurzeit kaum ein Halten.

Die Auszubildende Vivien aus Ludwigsfelde muss während der Berufsschulzeit täglich nach Luckenwalde. „Das ist schon ein schmerzhafter Griff in die Haushaltskasse“, sagt die junge Mutter. „Wenn wir uns nicht zu mehreren die Fahrtkosten teilen würden, wüsste ich nicht, wie ich das noch finanzieren soll.“ Momentan ist erst mal wieder Praxisteil der Ausbildung angesagt, da fährt sie mit dem Rad zur Arbeit.

3 Cent teurer in einer knappen Stunde

Ein anderer Ludwigsfelder ist gerade vom Einkauf an die Zapfsäule gefahren. Normalerweise schaut er vorher nach den günstigsten Benzinpreisen im Internet. Jetzt ärgert er sich, dass er nicht vor dem Einkauf getankt hat. „Als ich vorhin hier vorbei kam, lag der Preis für Super Plus noch bei 1,76.“ In der Zwischenzeit ist der Preis auf 1,79 Euro gestiegen.

Auch Maximilian Banck hat vor einem Jahr noch den Liter Diesel für rund einen Euro getankt. „Jetzt ist das einfach mal 60 Cent teurer geworden.“ Die App auf dem Handy hat er auch, die ihm die günstigsten Spritpreise zeigt. „Aber jetzt brauchen wir das Auto morgen, da kann ich nicht auf einen vielleicht günstigeren Zeitpunkt zum Tanken warten.“ Trotz Kind und Hund überlegt die junge Familie hier und da, ob nicht ein Lastenrad günstig wäre. Bislang hält sie noch das hohe Diebstahlrisiko davon ab.

Teuerung erst auf der Jahresrechnung sichtbar

Natürlich bemerken auch Isabel und Florian Riskowski, dass Benzin und Strom immer teurer werden. „Viel tun können wir allerdings nicht“, sagt Isabel. „Ich arbeite in Teltow, da gibt es maximal einen Bus pro Stunde. Und der ist ewig unterwegs.“ Ihren Stromvertrag haben die beiden zum Einzug an der Brandenburgischen Straße mit den Ludwigsfelder Stadtwerken gemacht. „Das waren damals die günstigsten.“ Dass der Preisanstieg auch sie treffen wird, ahnen sie mehr als sie wissen. „Das sehen wir ja erst auf der Jahresabrechnung.“

Holger Blume wohnt am Dachsweg in einem Einfamilienhaus. Auch er sieht die höheren Kosten bei Strom oder Gas erst mit der Jahresabrechnung. „Wenn die Fußbodenheizung kalt ist, dann ist das unangenehm“, sagt er. Also bleibt alles beim alten. „Die Preissteigerungen beim Tanken sind ja Wahnsinn“, findet er aber. „Kollegen fahren jeden Tag 60 oder 70 Kilometer zur Arbeit. Da macht sich das richtig bemerkbar.“

Sozialamt Teltow-Fläming: Bei Hauseigentümern schon sichtbar

Beim Landkreis Teltow-Fläming ist man sich der Problematik der hohen Energiekosten bewusst. „Gerade bei Hauseigentümern ist das Problem bereits aktuell sichtbar“, heißt es aus dem Sozialamt. Die gestiegenen Energiepreise haben dazu geführt, dass die Liefermengen deutlich geringer sind als bei gleichem Betrag im letzten Jahr. „Dadurch stellt sich mitunter das Problem, dass zwar der Antrag im vollen Umfang bewilligt wurde, die Brennstoffmenge jedoch kaum für die Heizperiode ausreicht.“ Das Sozialamt prüft diese Anträge nunmehr vorrangig, damit die Lieferungen für die Antragsteller gemäß Angebot erfolgen können.

Für den Großteil der Zuschussberechtigten rechnet das Sozialamt in diesem Jahr noch nicht mit dem Durchschlagen des Preisanstiegs, erst die Betriebskostenabrechnung dürfte das zeigen. „Bislang waren die durch den Landkreis übernommenen Kosten für die Heizung fast immer auskömmlich. Welchen Betrag schließlich die gestiegenen Energiepreise ausmachen, werden wir erst nach der Abrechnung dieser Heizperiode sagen können.“

Mieterbund: Steigende Heizkosten bringen Mieter an ihre Grenzen

Wolfgang Finsterbusch vom Deutschen Mieterbund befürchtet, dass die steigenden Energiepreise viele Mieterinnen und Mieter an ihre Grenzen bringt. „Eine wachsende Zahl von Mieterinnen und Mietern machen sich inzwischen ernste Sorgen, wie sie neben steigenden Mieten und Nebenkosten nun auch noch die steigenden Energiekosten finanzieren sollen“, sagt er. „Besonders betroffen sind die Mieter, die ein geringes bis mittleres Einkommen haben.“

Mieterbund: Vermieter soll CO2-Zuschlag zahlen

Der Mieterbund fordert deshalb, den Modernisierungszuschlag abzuschaffen und in einem ersten Schritt den Zuschlag von acht auf vier Prozent zu senken. Und der CO2-Zuschlag soll von den Vermietern getragen werden. „Denn nur Sie haben durch Austausch der Heizungsanlage und eines CO2-neutralen Energieträgers Einfluss auf die Höhe der CO2-Abgabe.“

Vor einer großen Herausforderung sieht die Handwerkskammer Potsdam auch ihre Mitgliedsbetriebe durch die aktuellen und voraussichtlich zukünftigen weiteren Steigerungen der Energiepreise. Beispielsweise wehren sich schon seit Jahren die Bäckereien gegen die Erneuerbare-Energien-Umlage und die damit verbundene ungerechte Wettbewerbsverzerrung. Denn während große Backkonzerne teilweise befreit sind, müssen Handwerksbäcker die volle Umlage bezahlen.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg bietet in einem eigens geschaffenen Energieprojekt eine kostenlose Erstberatung an. Vor allem aber rät sie ganz anders als noch vor einem Jahr, aktuell vom Wechsel eines Stromliefervertrages abzusehen. „Die Grundversorger sind momentan in der Regel günstiger als die anderen Anbieter.“

