Ludwigsfelde

Vielen Eltern in Ludwigsfelde könnte noch einmal eine harte Zeit bevorstehen: Weil die Corona-Infektionen weiter steigen, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich vermehrt Schul- und Kindergartenkinder anstecken. Im November hatte es bereits positiv getestete Erzieher in der Kita „Märchenland“ gegeben, außerdem gab es mehrere Corona-Fälle an der Kleeblatt- und der Theodor-Fontane-Grundschule.

Paul Niepalla, Leiter des zuständigen Fachbereichs im Rathaus, warnt bereits jetzt, dass Kita-Einrichtungen oder Schulen „in absehbarer Zeit“ an Grenzen stoßen könnten. „Es kann sein, dass wir den Personalausfall bald nicht mehr abgefedert bekommen“, sagte er der MAZ. Denn je nachdem wie das Gesundheitsamt nach einem positiven Testergebnis entscheidet, kann es sein, dass nicht nur das betroffene Kind, sondern die ganze Kita-Gruppe oder Schulklasse in Quarantäne muss – inklusive Erzieher oder Lehrer. „Alle in Verantwortung stehenden Personen tun alles dafür, den Betrieb aufrecht zu erhalten“, beteuerte Niepalla. Dennoch könne er nicht ausschließen, dass einige Eltern ihre Kinder demnächst wieder eine Zeit zu Hause betreuen müssen.

Erzieher sollen nicht in anderen Gruppen aushelfen

Bereits jetzt sind nach Angaben des Gesundheitsamts mindestens acht Schulklassen und zwei Kita-Gruppen aus Ludwigsfelde in Quarantäne, weil es positive Corona-Testergebnisse gegeben hatte. Außerdem sind vier Kita-Erzieher und mindestens drei Lehrern in Quarantäne. Die meisten Kitas der Stadt sind daher dazu übergegangen, Erzieher nur noch in einer Gruppe einzusetzen, um eine Verbreitung des Virus im Fall der Fälle so gering wie möglich zu halten. Das heißt aber auch: Wird ein Erzieher krank oder muss in Quarantäne, gibt es keine Vertretung. Das habe bei einigen Eltern zu einem „Aufschrei“ geführt, berichtete Niepalla in der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend. Die Kita-Einrichtungen abzuschotten sei aber nötig, „um einen Einzelfall nicht zum Super-GAU werden zu lassen“, sagte der Fachbereichsleiter. „Ich sehe keine andere Möglichkeit.“

An den Schulen ist das anders. Hier wechseln die Lehrer weiterhin die Klassen. Anders sei das nicht möglich, sagt Dennis Lindemann, Leiter der Kleeblatt-Grundschule. „Ich kann nicht einem Lehrer sagen, dass er jetzt in einer Klasse alles allein unterrichten muss – er kann ja nicht einfach Englisch unterrichten, wenn er gar kein Englisch kann.“ Die meiste Befürchtung hat Lindemann davor, dass viele Lehrer aufgrund von Krankheit oder Quarantäne ausfallen. Nach einem positiven Corona-Fall hatte kürzlich eine Klasse in Quarantäne gehen müssen. Ansonsten sei man bisher aber verschont geblieben, sagt Lindemann. „Zu Beginn des Schuljahrs haben wir – wie alle Schulen – Konzepte entwickelt, die greifen würden, sollte es vermehrte Fälle geben.“ Dazu zählt unter anderem die Halbierung der Klassen, bei der ein Teil online, der andere Teil mit Präsenz unterrichtet wird. Dass es soweit kommen wird, davon ist er fast überzeugt. In der Theodor-Fontane-Grundschule sei die Situation schon wesentlich dramatischer, sagt Lindemann. Schulleiterin Andrea Ludwig wollte sich gegenüber der MAZ dazu aber nicht äußern.

„In einer Kita kann man keinen Abstand halten.“

Die Fröbel-Kita „Kinderland“ in Ludwigsfelde sei bisher von einem positiven Fall verschont geblieben, sagt Leiterin Marion Roschlau. Im Moment seien alle Mitarbeiter guter Dinge, auch wenn der Stresspegel durchgängig hoch sei. „Wir sind ja direkt an der Quelle“, sagt sie. „In einer Kita kann man keinen Abstand halten.“ Auch deshalb sei die Situation brenzlig. Bei den Eltern stoße sie aber auf viel Verständnis, sagt Roschlau.

Viele Mütter, die am Donnerstagnachmittag ihre Kinder in der städtischen Kita „Märchenland“ abholen, können die schwierige Situation nachvollziehen. Trotzdem: Könnte ihr Kind noch einmal über einen längeren Zeitraum nicht in die Kita gehen, wäre das für viele sehr schwierig. Franziska Bewer, die ihren vierjährigen Sohn Jonas abholt, ist noch in der Ausbildung und darf in drei Jahren nur 60 Tage fehlen – 15 hat sie nur noch übrig. „Wir kriegen keine Notbetreuung und ich kann nicht zu Hause bleiben“, sagt sie. „Sein Papa müsste Jonas dann hüten – aber dann muss er wahrscheinlich in Kurzarbeit gehen, was auch wieder schwierig wird.“

Eltern müssen sich im Fall der Fälle um Betreuung kümmern

Auch für die alleinerziehende Mutter Marie-Theres Linder wäre es „wirklich sehr dramatisch“, wenn sie ihre einjährige Tochter Ember-Rose zu Hause betreuen müsste. Ihre Mutter lebe gut 70 Kilometer entfernt und gehe selbst noch arbeiten. „Sie kann mir leider auch nicht helfen.“ Zudem sei es im Quarantäne-Fall ohnehin schlecht, das möglicherweise infizierte Kind zu den Großeltern zu bringen. Doch andere Familien sehen derzeit keine andere Möglichkeit, sollte der Fall eintreten: „Im ersten Lockdown konnten wir uns auch nur so helfen“, sagt die Mutter eines vierjährigen Jungen, die ihren Namen nicht veröffentlichen will. Bei der Betreuung zu Hause leide entweder das Kind oder die Arbeit, sagt eine andere Mutter, die ihren dreijährigen Sohn im ersten Lockdown in Abwechslung mit ihrem Mann immer dann betreut habe, wenn gerade kein Meeting anstand. „Wenn sich so eine Situation vermeiden lässt, wäre das schon besser.“

Von Lisa Neugebauer