Luckenwalde/Königs Wusterhausen

Weihnachtszeit bedeutet für viele vor allem Familienzeit. Aber nicht alle haben das Glück, mit einer intakten Familie feiern zu können. Gewalt gegen Frauen nimmt Jahr für Jahr zu, meistens ist der Tatverdächtige der eigene Partner. 2019 haben rund 115.000 Frauen in Deutschland Gewalt von ihrem Partner erfahren. Die Dunkelziffer wird weit höher vermutet. Durch die Corona-Pandemie steigt die Gewalt gegen Frauen noch weiter an. Manche Frauen suchen mit ihren Kindern Zuflucht in den Frauenhäusern der Region, um das Geschehene zu verarbeiten und neue Kraft zu tanken. Gerade Weihnachten ist für sie keine einfache Zeit.

Während der Pandemie hat das Frauenhaus in Dahme-Spreewald, entgegen der anfänglichen Vermutungen, nicht mehr Frauen aufgenommen als sonst. Elke Voigt, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Dahme-Spreewald, hat auch eine Vermutung, warum das so ist: „Ich fürchte, dass es für die Frauen schwieriger geworden ist zu gehen. Aufgrund von Home-Office und Lockdown sind die Männer viel mehr Zuhause.“ Bei den Präventionsberatungen verzeichnet das Frauenhaus aber einen Anstieg. Hier besprechen Sozialarbeiterinnen mit den Frauen, welche Möglichkeiten sie haben, um ihre Situation zu verbessern. Was ist das Beste für die Kinder? Möchte sie Anzeige erstatten? Braucht sie eine Wohnung? Der Weg ins Frauenhaus ist oft der letzte Ausweg.

Anzeige

Lesen Sie auch: Sterntaler 2020: Hier können Sie mit einer Spende helfen

MAZ-Sterntaler: So können Sie spenden Durch Corona kam es in diesem Jahr verstärkt zu finanziellen Einbußen, verlorenen Arbeitsplätzen aber auch verstärkter häuslicher Gewalt. Mithilfe Ihrer Spenden wollen wir hilfsbedürftigen Familien und den Frauenhäuser und Tafeln in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming helfen. Das Sterntaler-Spendenkonto des DRK Fläming-Spreewald: IBAN: DE30 1605 0000 36330275 39. Verwendungszweck: „ Sterntaler“. Wer eine Spendenquittung benötigt, schreibt im Verwendungszweck: „ Sterntaler + Namen und Anschrift“. Die MAZ veröffentlicht die Spendenamen in der Zeitung. Ist das nicht gewünscht, im Verwendungszweck „ Sterntaler Anonym“ angeben.

Viele Frauen gehen zu gewalttätigem Mann zurück

Für viele Frauen und Kinder ist das eine große Umstellung, sie verlieren ihre vertraute Umgebung. Eigentlich müsste man die Männer aus den Wohnungen holen, nicht umgekehrt, findet Voigt: „Derjenige der schlägt, muss gehen.“ Im Frauenhaus sind die Frauen unter sich, können sich austauschen und das Erlebte verarbeiten. Viele schaffen es so, wieder ein eigenständiges Leben aufzubauen. Aber es gibt auch Momente, bei denen Voigt tief Luft holen muss. Manche Frauen gehen wieder zurück zu ihrem gewalttätigen Mann, oft wegen des Sorgerechts für die Kinder. „Natürlich macht mich das traurig. Aber man sollte solche Frauen nicht verurteilen, man muss die komplexen Hintergründe für solche Entscheidungen verstehen“, sagt Voigt.

Neun Frauen und zwölf Kinder leben gerade im Frauenhaus in Dahme-Spreewald. Damit sie trotz der Umstände so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, hat sich das Frauenhaus-Team gemeinsam mit den Bewohnern einen Wunschzettel überlegt: Bettwäsche oder Geschirr steht da drauf, aber auch Rollschuhe und Gesellschaftsspiele.

Gewalt gegen Frauen wird körperlicher

Einen Wunschzettel hat auch Petra Sommer, Koordinatorin der Frauenhäuser in Teltow-Fläming: Eine Stereoanlage, ein DVD-Player und eine Spielekonsole für das Gemeinschaftszimmer stehen darauf, aber auch ein Arbeitsplatz für die Kinder im Frauenhaus samt Laptop und Schreibtisch. „Wir haben im Lockdown das Problem, dass die schulpflichtigen Kinder keinen Ort haben, an dem sie in Ruhe ihre Aufgaben machen können“, sagt Sommer. Den Unterricht mussten die Schüler über Smartphones verfolgen, denn einen Laptop bringt kaum eine Frau mit, wenn sie Zuflucht im Frauenhaus sucht. „Die meisten haben gerade einmal ihre Handtasche dabei, keinen Koffer und oft auch keine Papiere – sie kommen mit dem, was sie auf dem Leib haben“, sagt Sommer. „Sie erzählen ihrem Mann, dass sie einkaufen gehen oder zum Arzt und kommen dann mit dem Kind an der Hand her.“

In Teltow-Fläming spürt das Frauenhaus-Team einen deutlichen Anstieg an Gewalt gegenüber Frauen. Im Lockdown selbst sei es auch hier für viele schwierig sich im Frauenhaus Hilfe zu suchen, aber im Sommer seien alle Zimmer durchgängig belegt gewesen, erzählt Sommer. Derzeit seien fünf Frauen und sechs Kinder in Luckenwalde sowie vier Frauen und sechs Kinder in Ludwigsfelde untergebracht – damit sind beide Häuser fast an ihren Grenzen. Doch nicht nur die Anzahl der Hilfegesuche sei gestiegen, auch die Gewalt sei deutlich körperlicher geworden, sagt Sommer. „Wir haben es sonst eher mit verbaler Gewalt zu tun oder damit, dass die Frauen beaufsichtigt und weggesperrt werden – doch jetzt kommen viele mit schwer und schwersten Verletzungen“, sagt Sommer.

Corona-Pandemie schränkt Arbeit der Sozialarbeiter ein

In den Frauenhäusern finden Frauen erst einmal einen Ort, wo sie im Notfall hinkönnen. Es sei oft „die letzte Möglichkeit“, sagt Sommer. Einige bleiben nur eine Nacht, andere mehrere Wochen. „Da ist jeder Fall ganz unterschiedlich“, sagt Sommer. So oder so sollen sich die Frauen aber wohlfühlen in den Frauenhäusern – was bei der teilweise sehr alten Einrichtung in den Zimmern und den wenigen Unterhaltungsmedien manchmal nicht so leicht ist. Neue Sachen kann das Frauenhaus nur anschaffen, wenn genug Spenden reinkommen. Und gerade in der Corona-Pandemie komme erschwerend hinzu, dass die Mitarbeiter nur eingeschränkt Trost spenden können. „Hände halten, in den Arm nehmen – das alle fällt jetzt weg“, sagt Sommer. „Man darf das Körperliche nicht unterschätzen.“

Lesen Sie auch: Stadt Ludwigsfelde fördert Frauenhaus kaum noch

Trotzdem versuchen die Sozialarbeiter alles, damit die Frauen es in den Häusern weihnachtlich und gemütlich haben. Um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, wird im Frauenhaus in Dahme-Spreewald gerade fleißig gebastelt. Auch eine kleine Weihnachtsfeier wird es geben. „Wir versuchen, den Frauen und Kindern Weihnachten so unbeschwert wie möglich zu machen“, sagt Gleichstellungsbeauftragte Elke Voigt.

Von Lena Köpsell und Lisa Neugebauer