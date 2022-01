Genshagen

Jetzt stehen die Gewinner eines erstmals von der Stiftung Genshagen ausgeschriebenen Schreibwettbewerbs fest. Unter dem Motto „Nachbarschaft in Europa“ hatte sich die Stiftung an junge Autoren gewandt, die nach Deutschland kamen und nun Deutsch lernen.

Die drei Gewinner sind der 16-jährige Kacper Gusiak mit „Ein normaler Traum“, die 20 Jahre alte Yuna Larbi mit „Die schöne Unbekannte“ und Marie Sasso, ebenfalls 20 Jahre alt, mit „Nachbarschaft ist wie ein unvermuteter Spaziergang“.

Stiftung Genshagen lobte Wettbewerb aus

Diesen Wettbewerb lobte die Stiftung Genshagen gemeinsam mit dem Haus für Poesie, den Goethe-Instituten in Frankreich und Polen sowie dem Verein Wir machen das – wearedoingit aus. Teilnehmen konnten Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren aus Deutschland, Frankreich und Polen, die Deutsch lernen.

Dieser literarische Wettbewerb war vor allem für Schüler, Lehrlinge und Studenten gedacht, er ist Teil des Schwerpunkthemas der Stiftung Genshagen für 2020 und 2021. Es lautet „Zusammenhalt gestalten – Nachbarschaft in Europa“.

Martin Koopmann, Vorstandsmitglied der Stiftung Genshagen. Quelle: Stiftung Genshagen

Die Jury urteilte über „Ein normaler Traum“: Eine rasante Geschichte mit viel Augenzwinkern, in der ein französisches Paar an die deutsch-polnische Grenze zieht und mit polnischen Freunden seine Hochzeit feiern will. In ihrer Bewertung zu „Die schöne Unbekannte“ heißt es: Der zwanzigjährige Nolan, begabt mit einem weichen Herz und einem Sinn für neueste Mode, wird von seiner Mutter gezwungen, im Viertel Saint-Denis ein Nachbarschaftsfest zu besuchen.

Exempel für Promenadologie

Und zu „Nachbarschaft ist wie ein unvermuteter Spaziergang“ befand das Gremium: Sasso entwirft auf engstem Raum ein Exempel für Promenadologie, umrundet die Begriffe „Spaziergang“ und „Nachbarschaft“ und pflanzt in ihre Leserschaft Samen von Respekt, Vielfalt und Anerkennung.

Die Kurzgeschichten der Gewinner, die Jurybegründungen sowie weitere Informationen zur Jury finden Interessierte unter www.stiftung-genshagen.de. Die drei ausgewählten Texte werden dieses Jahr auch in der Abschlusspublikation des Themenschwerpunkts „Zusammenhalt gestalten – Nachbarschaft in Europa“ veröffentlicht.

Ändert Digitalisierung das Wesen von Nachbarschaft?

In verschiedenen Projekten befasst sich die Stiftung Genshagen etwa mit der Frage, wie Digitalisierung das Wesen und die Praxis von Nachbarschaft verändert, wenn das räumliche Kriterium zunehmend in den Hintergrund tritt. Außerdem wird die Bildung neuer Formen innergesellschaftlicher Nachbarschaften im Kontext der steigenden Diversität der europäischen Gesellschaften thematisiert.

Wie können Länder voneinander lernen

Und es geht um Fragen wie Welche Parallelen und welche Unterschiede gibt es mit Blick auf die vielfältigen Aspekte von »Nachbarschaft« in den Ländern des Weimarer Dreiecks (Deutschland, Polen, Frankreich), aber auch darüber hinaus? Und wie können die drei Länder hinsichtlich der Gestaltung von Nachbarschaften voneinander lernen?

Von Jutta Abromeit