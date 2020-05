Denkfabrik veröffentlicht Erkenntnisse zu Kunst und Digitalisierung

Genshagen

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass keine Kulturveranstaltung im realen Raum mehr durchführbar sein würde, dass sämtliches Bildungsgeschehen wochenlang nur via Internet geht, dass Begegnung und Gemeinschaft überhaupt nur noch auf physische Distanz möglich sein und das Thema Digitalisierung solch eine Aufmerksamkeit erhalten würde? Das alles fragt man sich ein wenig verwundert im Schloss Genshagen.

Vor mehr als einem Jahr hatte die dort ansässige Stiftung zu einem Fachtag „Virtuell, vernetzt, analog“ eingeladen. Dabei ging es um Künste, um kulturelle und politische Bildung im digitalen Wandel. Ziel der Veranstaltung war es, einen Raum für interdisziplinären Austausch zu bieten und Akteurinnen und Akteure aus Kultur, Bildung und Gesellschaft zu vernetzen.

Hochaktuell, wie sich heute herausstellt. Eine, die damals dabei war, ist Ewelina Dobrzalski von der Universität der Künste (UdK) in Berlin. Für sie als Kollegin in einem Projekt zwischen der UdK und der Technischen Universität Berlin, bei dem es um die Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Technik geht, ist digitales Arbeiten Alltag. Der Fachtag war für sie deshalb spannend, weil Menschen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen aufeinander trafen. „Musikschullehrer hatten ja bisher relativ wenig mit Digitalisierung zu tun. Das ist ja beim Cello-Spielen auch kaum möglich.“ Das Instrument müsse man ja in der Hand haben“, sagt sie. Doch jetzt, unter Corona-Bedingungen, laufe der Kontakt zwischen Lehrer und Schülern erschwert, aber digital.

Rimini-Gruppe lebt digitale Theaterformate

Und sie erinnert sich gern an den Referenten vom Rimini-Protokoll, einer Künstlergruppe, die Bühnenstücke, Interventionen, szenische Installationen und Hörspiele entwickelt, oft mit Experten, die ihr Wissen und Können jenseits des Theaters erprobt haben. Die Künstler übersetzen Räume oder soziale Ordnungen in theatrale Formate. „Bei dieser Gruppe ist zu erleben, wie künstlerische Arbeit über digitale Möglichkeiten auch aussehen kann“, sagt Ewelina Dobrzalski.

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie bleibe der Inhalt der jetzt gerade fertig gestellten und auf der Internetseite der Stiftung zu lesenden Veröffentlichung „Virtuell, vernetzt, analog“ aktuell, heißt es aus dem weißen Haus in Genshagen. Als Resümee werden dort Perspektiven aus den vier Schwerpunkten der Veranstaltung – Künste, politische sowie kulturelle Bildung und Bildungswissenschaft – vorgestellt. In einer Mitteilung dazu steht auch: „Selbst wenn seit Wochen Debatten, Kultur und Bildung ins Internet verlagert und digitale Formate erprobt und weiterentwickelt werden: Es bleibt wichtig, über Auswirkungen, Gestaltungsmöglichkeiten und Konsequenzen des digitalen Wandels in Kultur und Gesellschaft zu diskutieren und sich zu informieren.“

Neue Technologien als Werkzeuge sehen

Der Dramaturg und Bühnenbilder Aljoscha Begrich vom Rimini Protokoll wird zum Beispiel mit diesem Satz zitiert: „Neue Technologien sind Werkzeuge, die man immer als Werkzeug sichtbar machen sollte.“ Man müsse digitale Werkzeuge annehmen und schauen, wofür sie nutzbar sind, welche Probleme können damit gelöst werden? Und was wäre ein demokratisch organisiertes und kontrolliertes Internet? Und wie könne man Technik zum Beispiel im Theater, nutzen, um andere Inhalte zu transportieren?

Eder : „Wichtig, über Auswirkungen zu diskutieren“

Auch Angelika Eder, in der Stiftung Genshagen Vorstandsmitglied für den Bereich Kunst- und Kulturvermittlung, sagt heute mit einem verwunderten Blick zurück: „Der Inhalt unserer Veröffentlichung ,Virtuell, vernetzt, analog’ wurde vor der Covid-19-Pandemie und ihren Folgen erstellt, und ist so aktuell.“ Selbst wenn seit Wochen Debatten, Kultur und Bildung ins Internet verlagert und digitale Formate erprobt und weiterentwickelt würden, bleibe es wichtig, über Auswirkungen, Gestaltungsmöglichkeiten und Konsequenzen des digitalen Wandels in Kultur und Gesellschaft zu diskutieren und sich zu informieren, erklärt die Frau an der Spitze der Denkfabrik Stiftung Genshagen.

Der Fachtag vom vergangenen Jahr sollte ein Beitrag dazu sein. Gewissermaßen eine Turbo-Beschleunigung seiner Ergebnisse und im Nachhinein eine ungeahnte Bedeutung bekommt er mit den aktuellen Ereignissen.

Von Jutta Abromeit