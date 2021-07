Genshagen

Gerade hat die Stiftung Genshagen eine achtteilige Online-Reihe zum sogenannten Weimarer Dreieck abgeschlossen, einem losen politischen Gesprächs- und Konsultationsforum zwischen Deutschland, Polen und Frankreich, mit dem die Politik der drei Länder innerhalb Europas abgestimmt sein sollte. Unter Regie von Martin Koopmann, dem geschäftsführenden Vorstand für Politik in der Denkfabrik, ging es um neue Ziele für dieses Trio, nachdem es mit dem EU-Beitritt Polens seine ursprüngliche Intention verloren hatte.

„Lebt das Weimarer Dreieck, oder ist es tot?“

Zudem, so Koopmann, leide es darüber hinaus unter starken internen Interessen- und Wertekonflikten. Der Wissenschaftler meint, dieser Zustand müsse dringend überwunden und es müssten neue, zeitgemäße Ziele für das Dreieck definiert werden. „Nur dann werden Frankreich, Polen und Deutschland künftig gemeinsam eine konstruktive Führungsrolle in der EU und Verantwortung für Europa übernehmen können.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wahr sei, dass die meisten Menschen in Frankreich, Polen und Deutschland noch nie vom Weimarer Dreieck gehört hätten. „Lebt das Weimarer Dreieck also, oder ist es tot?“, fragt Koopmann. Die Reihe suchte darauf Antworten. Positiv-Beispiele im trilateralen Rahmen seien Initiativen aus der Zivilgesellschaft, kulturelle Projekte, Hochschulkooperationen sogar mit trilateralen Studienabschlüssen, Städtepartnerschaften oder die Initiative für ein Weimarer Dreieck der Frauen. „Sie zeigen das Interesse und den Willen in den Gesellschaften der drei großen Nachbarn in der EU, einander näherzukommen, miteinander zu arbeiten und voneinander zu profitieren“, so Koopmann.

Koopmann: „Das Dreieck neu justieren“

Aber gerade auf der Ebene der Politik glänze das Weimarer Dreieck durch Abwesenheit. Trilaterale Treffen und Bemühungen auf diplomatischer Ebene fänden zwar statt, ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der EU seien jedoch denkbar gering. „Das Weimarer Dreieck ist gegenwärtig eine Randnotiz der europäischen Politik. Das ändert sich nur, wenn Paris, Warschau und Berlin die Idee des Dreiecks 30 Jahre nach seiner Gründung neu bestimmen, das Dreieck neu justieren“, erklärt der Stiftungsvorstand.

Wenn es gelingt, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen und zu konstruktivem Dialog zurückzufinden, werde das auf die übrigen EU-Mitglieder ausstrahlen. „Dabei muss dringend in ein besseres gegenseitiges Verständnis gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Voraussetzungen nationaler Europapolitik der Partnerländer investiert werden“, so Koopmann. Die Unverletzlichkeit des Rechtsstaatsprinzips sei Grundvoraussetzung der europäischen Integration und weder für Berlin noch für Paris verhandelbar.

Die Publikationsreihe 30 Jahre Weimarer Dreieck steht auf der Internetseite der Stiftung. Hat jemand Interesse, ihre Arbeit zu unterstützen, kann er Mitglied des Fördervereins Stiftung Genshagen e.V. werden oder für eines seiner Projekte spenden; Kontakt: foerderverein@stiftung-genshagen.de

Von Jutta Abromeit