Ludwigsfelde

Die Sturmtiefs „Ylenia“ und „Xandra“ haben Brandenburg erreicht. Auch im nördlichen Teltow-Fläming ist das deutlich zu spüren.

Wie Ludwigsfeldes Stadtwehrführer Patrice Fischer am Donnerstagmorgen der MAZ mitteilte, sei die Nacht zwar noch relativ ruhig verlaufen. Zu drei Einsätzen habe die Ludwigsfelder Feuerwehr ausrücken müssen.

Baum auf Brandenburger Straße

Jetzt am Morgen sind die Einsatzkräfte jedoch mehr gefragt: Wie Fischer berichtet, halten abgestürzte Äste und Bäume die Feuerwehr auf Trab. An der Brandenburger Straße läuft deshalb derzeit einer von insgesamt fünf Einsätzen. In Genshagen standen die Einsatzkräfte noch vor einer anderen Herausforderung: Da wurde ein Zelt weggeweht. Verletzt wurde bisher aber niemand.

Ein ähnliches Lagebild in Großbeeren: Wie Ortswehführer Arwed Piesalla bestätigt, laufen derzeit mehrere Einsätze in Großbeeren und seinen Ortsteilen. So sei zwischen Kleinbeeren und Großbeeren etwa ein Baum auf die Straße gefallen. Auch zwischen Diedersdorf und Blankenfelde kein Durchkommen: Dort fielen gleich mehrere Bäume auf die Straße, die von der Feuerwehr geräumt werden müssen. Zuvor waren die Wehren bereits ausgerückt, um einen Baum zwischen Neubeeren und der L40 zu räumen. Die Einsatzkräfte aller Ortsteile seien alarmiert, so Piesalla.

Wegen des Sturms hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Brandenburg eingestellt. Auch die Präsenzpflicht in den Schulen wurde ausgesetzt.

S2 nur bis Lichtenrade

Wegen eines umgestürzten Baums zwischen Blankenfelde und Mahlow musste am Morgen auch der Verkehr auf der S-Bahn-Linie S2 unterbrochen werden. Die Züge fuhren nur bis Lichtenrade. Zwar konnte die Sperrung gegen 10 Uhr wieder aufgehoben werden, allerdings meldete die S-Bahn kurze Zeit später, dass der Verkehr zwischen Priesterweg und Schichauweg unterbrochen werden musste.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Von Johanna Apel