Ludwigsfelde

Die Sturmtiefs „Ylenia“ und „Xandra“ haben Brandenburg erreicht. Am Donnerstag fegten sie auch über Teltow-Fläming. Immer wieder mussten Einsatzkräfte ausrücken, um die Sturmschäden zu beseitigen.

So kippte auf der Bundestraße B101 zwischen Thyrow und Trebbin ein Lkw mit Anhänger um. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. In Richtung Trebbin war die Fahrbahn lange gesperrt.

Auf der B101 zwischen Thyrow und Ludwigsfelde haben heftige Sturmböen einen Lkw umkippen lassen. Quelle: Julian Stähle

Kreisverwaltung TF: 253 Feuerwehreinsätze

Nach Angaben der Kreisverwaltung kam es in Teltow-Fläming insgesamt zu 253 Feuerwehreinsätzen. Der erste Notruf sei bereits um 2.40 Uhr eingegangen. Schwerpunkt sei dabei der Norden des Landkreises gewesen – so gab es alleine in Blankenfelde-Mahlow 51 Einsätze.

In den meisten Fällen rückten die Feuerwehrleute wegen umgestürzter Bäume oder herabfallender Dachziegel aus. In einem Fall wurde auch ein Pool abgedeckt.

Wie die Kreisverwaltung ausführt, gibt es eine Koordinierungsgruppe des Landkreises. Da es auch für die nächsten Tage Unwetterwarnungen gibt, wandte sich Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) an die Bürgerinnen und Bürger. Die Lage sei ernst zu nehmen. „Vermeiden Sie unnötige Wege und achten Sie bitte auf sich und Ihre Mitmenschen“, so die Landrätin. „Denken Sie dabei vor allem auch an ältere oder hilfsbedürftige Personen und an Kinder.“ Sie appellierte auch, sich die Nina-Warnapp auf das Handy zu laden. Dort würden wichtige Hinweise zeitnah eingespielt.

Baum auf Brandenburger Straße in Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde war die Nacht noch relativ ruhig verlaufen. Das teilte Stadtwehrführer Patrice Fischer am Donnerstagmorgen der MAZ mit. Zu drei Einsätzen habe die Ludwigsfelder Feuerwehr ausrücken müssen.

Am Morgen waren die Einsatzkräfte jedoch mehr gefragt: Wie Fischer berichtete, hielten abgestürzte Äste und Bäume die Feuerwehr auf Trab – beispielsweise in der Brandenburger Straße. In Genshagen standen die Einsatzkräfte vor einer anderen Herausforderung: Da wurde ein Zelt weggeweht. Verletzt aber niemand.

Viele Einsätze in Großbeeren

Ein ähnliches Lagebild in Großbeeren: Wie Ortswehrführer Arwed Piesalla und Gemeindewehrführer René Blisse mitteilten, liefen bis zum Nachmittag mehrere Einsätze. Zur Koordination der Feuerwehren Heinersdorf, Kleinbeeren und Großbeeren war eine eigene Stelle eingerichtet worden.

In Kleinbeeren mussten zwei Bäume abgetragen werden, die drohten, auf ein Haus zu stürzen. Quelle: Feuerwehr Großbeeren

Etwas Entspannung am frühen Nachmittag: Nach Angaben der beiden Feuerwehrmänner habe sich die Lage etwas beruhigt. Zuvor war sie allerdings nochmal hochgeschaukelt: Vor allem umgefallene Bäume hatten die Einsatzkräfte auf Trab gehalten.

So war zwischen Kleinbeeren und Großbeeren ein Baum auf die Straße gefallen, auch zwischen Diedersdorf und Blankenfelde war wegen umgestürzter Bäume vorübergehend kein Durchkommen. In Kleinbeeren trug die Feuerwehr in der Nähe eines Hauses zwei Bäume ab, die drohten, auf Straße und Haus zu stürzen. In dem Ortsteil musste auch das Blech eines Schornsteins abgetragen werden.

Kreisbrandmeister TF: Feuerwehr hat in allen Gemeinden eigene Einsatzleitung eingerichtet

Die Feuerwehren hatten in nahezu allen Gemeinden in Teltow-Fläming in der jeweils größten Ortswehr eine technische Einsatzleitung eingerichtet, die die örtlichen Einsätze koordiniert. Den Blick auf eventuell notwendige Spezialeinsatzmittel behielt sich Kreisbrandmeister Tino Gausche in Luckenwalde vor. Von dort aus wurde auch die Verbindung zu eventuell notwendigen Einsatzteams der Stromversorger koordiniert.

Rangsdorf: Baum auf Haus gestürzt

Gausche berichtete ebenfalls über umgestürzte Bäume: In Rangsdorf sei einer auf ein Haus gefallen. Auch in Baruth gab es Probleme mit entwurzelten Bäumen. Telefonleitungen seien in Mitleidenschaft gezogen worden. In Groß Kienitz drohte am Morgen ein Blechdach wegzufliegen.

Stadt Ludwigsfelde sperrt Friedhof

Auf dem Waldfriedhof Ludwigsfelde stürzten etliche Bäume um und weitere drohten zu kippen. Die Stadt hatte diesen Friedhof wegen der angekündigten Wetterlage am Donnerstag ohnehin schon vorsorglich geschlossen, doch jetzt müssen auch Trauerfeiern abgesagt werden.

Evelyn Stöber, Sachgebietsleiterin Kommunalservice, sagt gegenüber der MAZ: „Solch eine Situation haben wir hier noch nicht erlebt.“ Des weiteren gibt sie bekannt, dass der Friedhof am Thyrower Weg vorerst bis Montagabend auch wegen Beseitigung der Schäden nicht betreten werden kann.

Wegen der Sturmtiefs schließt die Stadtverwaltung Ludwigsfelde den Waldfriedhof am Thyrower Weg bis mindestens einschließlich Montag. Auf dem Gelände waren etliche Bäume gekippt, weitere drohen zu stürzen, deshalb mussten auch Trauerfeiern abgesagt werden Quelle: Stadt Ludwigsfelde

Novum: Stadt und Kirche bieten Alternativort für Trauerfeiern an

Und die Chefin vom Kommunalservice informiert über ein weiteres Novum: Gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde St. Michel habe man es in kürzester Zeit möglich gemacht, Familien mit einem Todesfall für die am Freitag und Samstag geplanten Trauerfeiern auf dem Friedhof eine Alternative anbieten zu können.

„Pfarrer Bernd Dechant hat auf unsere Idee sofort reagiert und sich innerhalb der Kirchengemeinde verständigt.“ Das Ergebnis, so Stöber: „Die Kirchengemeinde bietet ihre Kirche St. Michael am Margeritenweg als Ersatzort an. Inzwischen sind alle betroffenen Familien von dieser Möglichkeit informiert.“ In der Zeit der Trauerfreien soll außerdem ein Friedhofsmitarbeiter am Friedhofstor über die Alternative informieren.

Blick in die Friedhofskapelle Ludwigsfelde Quelle: Jutta Abromeit

Baruth: Feuerwehr räumt Bäume von den Straßen

Am Mittag informierte die Feuerwehr Baruth auf MAZ-Nachfrage, dass die Ortswehren wegen gekippter oder entwurzelter Bäume zu etlichen Einsätzen unterwegs sind. So war im Stadtgebiet ein Baum an ein Haus gefallen und die Ortswehren Baruth und Groß Ziescht waren an mehreren Straßen im Einsatz. Des weiteren waren etliche Bäume zwischen Klasdorf und dem Museumsdorf Glashütte von der Straße zu räumen.

Sturmtief Xandra: Feuerwehreinsatz der Stadtwehr Baruth wegen eines umgestürzten Baumes zwischen Dornswalde und Glashütte Quelle: Stadtwehr Baruth/Mark

Zossener Feuerwehr rückte 81 Mal aus

Zahlreiche Einsätze auf bei der Zossener Feuerwehr: Nach Angaben der Stadtverwaltung rückten die Wehren insgesamt 81 Mal aus, der erste Einsatz begann um kurz nach 4 Uhr morgens. Die Einsatzkräfte unterstützten auch die Wehren der Nachbargemeinden, beispielsweise mit einer Drehleiter in Rangsdorf und Mellensee.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren in zwei Schichten im Einsatz. Die Leitzentrale war rund um die Uhr besetzt. Hauptsächlich rückten sie wegen umgestürzter Bäume oder abgedeckten Dächern aus. Verletzt wurde in Zossen bislang niemand.

Die Zossener Ortswehren im Einsatz zum Beseitigen von Bäumen, die wegen des Sturmtiefs umgestürzt waren Quelle: Stadt Zossen

Wie das Rathaus mitteilt, besuchte Bürgermeisterin Wiebke Şahin-Schwarzweller besuchte die Einsatzzentrale in Wünsdorf. Sie informierte sich über die Arbeit der Kameraden und sprach den Feuerwehrleuten aller Wachen im Stadtgebiet ihren ausdrücklichen Dank für die geleistete Arbeit aus.

Noch bevor der Sturm und seine Auswirkungen beendet waren, machten sie die Feuerwehrleute bereits für die nächste Unwetterlage bereit, die für Freitag angekündigt ist.

Schulbusse in Teltow-Fläming fahren normal

Mit dem geplanten Regelverkehr sollten trotz des Sturmtiefs alle Busse der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) normal fahren, das sagte ihr Geschäftsführer Volker Fleischer. Diese Order war am Mittwochabend ausgegeben worden, „und die haben wir bisher auch einhalten können“, so der VTF-Chef gegen Mittag. Denn selbst wenn die Präsenzpflicht an Schulen ausgesetzt worden ist, müssten Eltern ja die Chance haben, ihre Kinder zur Notbetreuung fahren zu lassen. Es funktioniere in der Praxis auch nicht, den gesamten vielfältig eingetakteten Schulbus-Fahrplan in wenigen Stunden auf Ferienbetrieb umzustellen, so Fleischer.

Trotz des Sturmtiefs Xandra fahren alle Busse der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) fahrplanmäßig, das sagte VTF-Geschäftsführer Volker Fleischer der MAZ; hier Linienbusse auf der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde Quelle: Jutta Abromeit

Er hoffte, dass seine Fahrer auch bis zum Ende der Unwetterwarnung ohne Probleme über alle Strecken kommen. „Bisher hingen wir wegen des umgekippten Baumes nur am Vormittag in der Brandenburgischen Straße in Ludwigsfelde zeitweise fünf bis sechs Minuten hinter dem Fahrplan.“

S2 nach Blankenfelde fuhr zeitweise nur bis Lichtenrade

Auch der ÖPNV war maßgeblich beeinträchtigt. In ganz Brandenburg war der Fernverkehr eingestellt worden. Doch auch die S-Bahnen waren betroffen: Wegen eines umgestürzten Baums zwischen Blankenfelde und Mahlow musste am Morgen auch der Verkehr auf der S-Bahn-Linie S2 unterbrochen werden. Die Züge fuhren nur bis Lichtenrade. Zwar konnte die Sperrung gegen 10 Uhr wieder aufgehoben werden, allerdings meldete die S-Bahn kurze Zeit später, dass der Verkehr zwischen Priesterweg und Schichauweg unterbrochen werden musste.

Von Johanna Apel, Udo Böhlefeld und Jutta Abromeit