Ludwigsfelde

Ein erwachsener Bewohner der Gemeinschafts-Unterkunft in Genshagen ist bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet worden, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, teilte die Polizeidirektion West am Nachmittag auf MAZ-Nachfrage mit.

Bisher konnte der Vermisste aber nicht gefunden werden.

Von Udo Böhlefeld