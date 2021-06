Ludwigsfelde

Die Förderschule „Schule am Wald“ im Ludwigsfelder Ortsteil Groß Schulzendorf könnte langfristig einen neuen Standort bekommen. Der Landkreis Teltow-Fläming wolle noch in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie zu geeigneten Neubaustandorten in Auftrag geben, teilte der Erste Beigeordnete des Landkreises, Johannes Ferdinand (CDU), am Mittwoch der Schulleiterin Kerstin Giesa mit.

Schulleiterin hat gemischte Gefühle

Diese nimmt die Nachricht mit gemischten Gefühlen auf. „Dieses Gelände hier ist so schön mit seinem großen Innenhof, dem angrenzenden Wald und der Bushaltestelle direkt vor der Tür“, sagt sie. „Und vor allem die alten Gebäude haben natürlich einen unglaublichen Charme.“ Andererseits sieht sie auch die Tücken, die Lehrer und Schüler teilweise hinnehmen müssen: Die Räume seien teilweise zu klein, die Gebäude nicht auf dem neusten Stand. „Wenn man einen tollen Neubau hat, wo man keine Einbußen hat, ist das natürlich auch schön.“

Hat gemischte Gefühle zur Standortsuche für einen Neubau: Kerstin Giesa, Schulleiterin der Förderschule "Schule am Wald" im Ludwigsfelder Ortsteil Groß Schulzendorf. Quelle: Lisa Neugebauer

Laut dem Ersten Beigeordneten Ferdinand hat das jetzige Gebäude zu viele Restriktionen, weshalb der Landkreis entschieden habe, sich gleich nach einem Standort für einen Neubau umzusehen. „Wir als Schulträger wollen da tätig werden“, sagt Ferdinand. Vor allem die Größe der Klassenräume entspreche nicht mehr den Anforderungen. Beispielsweise musste die Schule wegen des Brandschutzes die Garderobe in die Zimmer integrieren, vorher hingen die Jacken der Kinder im Flur. „Dadurch ist noch weniger Platz in den Räumen“, sagt Ferdinand.

Brandschutz ist ein Problem

Generell seien die Brandschutzanforderungen in diesem Zusammenhang das größte Thema, so der Erste Beigeordnete. „Eine Komplettsanierung bleibt aber im Moment unter dem Vorbehalt der Machbarkeitsstudie.“ Unabhängig davon würden dingende Um- und Ausbauten aber natürlich erledigt, sagt Ferdinand. Die Erneuerung des Schulhofs beispielsweise, die sich Schulleiterin Giesa wünscht, werde aber vorerst nicht gemacht. „Zunächst müssen wir herausfinden, ob der Standort überhaupt eine Zukunft hat“, so Ferdinand.

Etwa ein halbes Jahr werde die Machbarkeitsstudie dauern, sagt der Erste Beigeordnete. Mittel für die Planungskosten der nächsten Jahre habe er bereits eingestellt. Erst danach wird sich zeigen, wo ein Neubau einen Platz finden könnte. Ob es Groß Schulzendorf bleibt, ist allerdings fraglich. „Auf jeden Fall wird es aber der Norden des Landkreises bleiben, Tendenz Ludwigsfelde“, sagt Ferdinand. Eventuell müsse man auch sehen, wo sich Synergien ergeben, etwa bei einer gemeinsamen Nutzung von Sportstätten. Denn sollten diese neu errichtet werden müssen, sei das extrem teuer, so Ferdinand.

„Ein Schulsozialarbeiter ist da Gold wert.“

Die Förderschule in Groß Schulzendorf besuchen derzeit 58 Schülerinnen und Schüler, 19 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten dort. Im Moment arbeitet zusätzlich eine Sozialpädagogin an der Schule, Leiterin Giesa wünscht sich auf dem Gebiet aber weitere Unterstützung. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, sagt sie. Seit einigen Jahren beobachtet sie nämlich, dass vermehrt Kinder von ehemaligen Schülern die Förderschule besuchen. „Wenn teilweise die Eltern nicht richtig lesen und schreiben können, ist die Kommunikation sehr schwierig“, sagt sie. Dazu kämen auch immer mehr Kinder von nicht-deutscher Herkunft, deren Eltern ebenfalls Probleme mit dem Verstehen von wichtigen Unterlagen und Informationen haben. „Ein Schulsozialarbeiter ist da Gold wert.“

Der letzte Antrag auf noch eine weitere Stelle wurde vom Landkreis abgelehnt, doch Giesa will es noch einmal versuchen. Die Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig (CDU) und der Landtagsabgeordneter Danny Eichelbaum (CDU), die ebenfalls beim Termin anwesend waren, versprachen ihre Unterstützung.

Von Lisa Neugebauer