Seit Montag hat sich die Verkehrsführung in der Baustelle auf dem Berliner Südring zwischen Genshagen und dem Schönefelder Kreuz geändert. Die Fahrzeuge werden dort in beide Richtungen jeweils zweispurig über die Fahrbahn Richtung Potsdam geführt, gleichzeitig wird auf der Fahrbahn Richtung Schönefeld gearbeitet. Die Anschlussstelle Rangsdorf und die Raststätte Fichtenplan auf der Fahrbahn Richtung Schönefeld bleiben über eine Behelfsspur erreichbar. Diese Verkehrsführung gilt noch bis 9. September, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen auf MAZ-Anfrage mit.

Baustelle dauert noch bis 18. Dezember

In einer zweiten Bauphase, die bis zum 4. Oktober dauert, ändert sich nur die Position der Behelfsspur Richtung Abfahrt Rangsdorf. In der dritten Bauphase, die für den Zeitraum 5. Oktober bis 18. Oktober geplant ist, wird der Verkehr wieder über beide Richtungsfahrbahnen geführt, allerdings stehen weiterhin nur zwei Spuren pro Richtung zur Verfügung, die jeweiligen Mittelspuren bleiben gesperrt. Vom 19. Oktober bis 18. Dezember sind dann zwei Spuren in jede Richtung komplett frei, die Mittelspuren bleiben wegen der Montage von zwei Schilderbrücken und der Leitplanken in der Mitte der Autobahn gesperrt. Außerdem muss die Zufahrt zur Anschlussstelle Rangsdorf auf der Fahrbahn Richtung Schönefeld vom 10. bis 12. September und die Zufahrt zur Raststätte Fichtenplan auf der gleichen Fahrbahn am 18. und 19. September gesperrt werden.

Abfahrt Königs Wusterhausen gesperrt

In der Baustelle zwischen Niederlehme und dem Schönefelder Kreuz in Richtung Potsdam muss vom 19. August bis 30. August die Anschlussstelle Königs Wusterhausen gesperrt werden. Die Verkehrsführung bleibt mit zwei Spuren je Fahrtrichtung unverändert, voraussichtlich noch bis zum 18. Oktober.

Investition von 15 Millionen Euro

In beiden Abschnitten des südlichen Berliner Rings lässt der Landesbetrieb Straßenwesen die Fahrbahndecken sanieren. Diese waren durch den sogenannten Betonkrebs brüchig geworden. Insgesamt werden 15 Millionen Euro in die Sanierung dieser Strecken und der beiden Autobahnbrücken in Ludwigsfelde investiert.

