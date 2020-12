Ludwigsfelde

Die Ludwigsfelder Brief- und Paketzusteller der Deutschen Post haben die Facebooknutzer in dieser Woche mit einem Video überrascht: Eine Kamera begleitet zunächst zwei tanzende Mitarbeiterinnen durch die Logistikhallen bis auf den Parkplatz. Umringt von Post-Fahrzeugen zeigen dann rund 15 Mitarbeiter gemeinsam eine einstudierte Choreographie. Der Tanz ist Teil der sogenannten „Jerusalema-Challenge“ – ein Video-Trend, dem in den vergangen Wochen vor allem Klinik- und Pflegepersonal aus der ganzen Welt folgten. Er soll etwas Spaß in den stressigen Corona-Alltag bringen.

Anzeige

Wir haben jetzt auch an der Jerusalema challenge teilgenommen...........😁😁😁 Posted by Patricia Ullrich on Thursday, December 17, 2020

Reaktionen auf Video sind nur positiv

Zustellerin Patricia Ullrich hatte die Idee dazu, dass auch die Ludwigsfelder Post-Zusteller den Tanz einstudiert und ins Internet stellt. „Ich wollte etwas gute Laune im Team verbreiten“, sagt Ullrich. Gerade im Weihnachtsstress habe sie das für eine nette Aktion gehalten. Etwa eineinhalb Wochen hatten die Zusteller Zeit zum Üben, dann ging es vor die Kamera – natürlich an einem Sonntag, damit niemand gestört wird. „Und ganz schön gedauert hat es auch“, sagt Ullrich. Das Sortieren der Fahrzeuge, die Probe, die Aufnahme – gut zweieinhalb Stunden war das Post-Team beschäftigt. „Das hat trotzdem viel Spaß gemacht“, sagt Ullrich.

Auf Facebook würde das Video der Ludwigsfelder Zusteller Hunderte Male geliked und kommentiert. Als Reaktion sprudelte ausschließlich Lob auf die Mitarbeiter ein: „Toll gemacht. Ihr macht super Arbeit. Schöne Weihnachten“, schreibt eine Nutzerin. „Ich liebe es, vielen Dank für eure fleißige Arbeit. Entspannte Weihnachten für euch“, eine andere. Ullrich war überrascht über das viele Lob. „Das ist schon cool, weil man so selten ein Dankeschön bekommt für das, was man tut.“ Am Tag nachdem das Video online gegangen war, hätten zudem besonders viele Menschen Schokolade an die Zusteller verteilt. Offenbar hatte das Video genau den gewünschten Effekt erreicht: An die Paketzusteller zu denken, die durch Corona ebenfalls im Dauereinsatz sind.

Lesen Sie auch: Aktion Weihnachtsengel: Kinder bekommen Geschenke „to go“

Derzeit vier Paketzulieferer in Ludwigsfelde unterwegs

Ludwigsfelde und Trebbin werden vom Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Ludwigsfelde aus werktäglich mit Briefen und Paketen versorgt. Am Stützpunkt arbeiten insgesamt 50 Postzusteller, die größtenteils als sogenannte Verbundzusteller sowohl Briefe als auch Pakete ausliefern. Im Stadtbereich von Ludwigsfelde sind drei Briefzusteller und – im Weihnachtshochbetrieb – vier Paketzusteller im Einsatz, normalerweise sind es nur drei Paketboten.

Der Arbeitstag der Postboten beginnt morgens mit dem Sortieren der Briefe und Pakete entsprechend der Zustelltour und mit der Beladung der Fahrzeuge. Die Belieferung des Zustellstützpunktes vom Briefzentrum Stahnsdorf und Paketzentrum Börnicke erfolgt in den frühen Morgenstunden. Nachdem alle Sendungen verladen sind, starten die Postboten ihre Tour.

Von Lisa Neugebauer