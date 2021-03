Ludwigsfelde

Mitarbeiter des Ludwigsfelder Mercedes-Benz-Werks haben am Montag für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Um 12.30 Uhr legten etwa 200 Beschäftigte ihre Arbeit nieder und schlossen sich dem Warnstreik an, zu dem die IG Metall aufgerufen hatte.

In Ludwigsfelde legen rund 200 Mercedes-Mitarbeiter um 12.30 Uhr ihre Arbeit nieder und fordern mehr Lohn. Quelle: Lisa Neugebauer

In Ludwigsfelde legen rund 200 Mercedes-Mitarbeiter um 12.30 Uhr ihre Arbeit nieder und fordern mehr Lohn. Quelle: Lisa Neugebauer

Zentrales Thema: Ost-West-Angleichung

Seit dem 17. Februar hat die Gewerkschaft die Tarifverhandlungen für die rund 110.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg mit dem Arbeitgeberverband VME wieder aufgenommen. Zentrale Forderung der IG Metall ist die tarifliche Angleichung von Ost und West, weil die Arbeitnehmer in den neuen Bundesländern 40 Stunden, in den alten aber 37 Stunden arbeiten. Außerdem will die IG Metall unter anderem vier Prozent mehr Lohn sowie die Verbesserung der Übernahme von Auszubildenden erwirken.

Lesen Sie auch:

In Ludwigsfelde legen rund 200 Mercedes-Mitarbeiter um 12.30 Uhr ihre Arbeit nieder und fordern mehr Lohn. Quelle: Lisa Neugebauer

In Ludwigsfelde legen rund 200 Mercedes-Mitarbeiter um 12.30 Uhr ihre Arbeit nieder und fordern mehr Lohn. Quelle: Lisa Neugebauer

In Ludwigsfelde legen rund 200 Mercedes-Mitarbeiter um 12.30 Uhr ihre Arbeit nieder und fordern mehr Lohn. IGM-Bezirksleiterin Birgit Dietze spricht vor den Streikenden. Quelle: Lisa Neugebauer

Der Warnstreik in Ludwigsfelde soll erst der Auftakt von weiteren Protestaktionen sein. „Es ist wichtig zahlreich zu erscheinen und da zu sein“, sagte IG-Metall-Bezirksleiterin Birgit Dietze vor den versammelten Mercedes-Mitarbeitern. Die ersten Gespräche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband hatten zu keiner Einigung geführt.

Von Lisa Neugebauer