Teltow-Fläming

Wer mit Öl heizt, muss derzeit tiefer in die Tasche greifen. Der Ölpreis reagiert sehr empfindlich auf geopolitische Krisen, wie sich an Putins Krieg gegen die Ukraine deutlich zeigt. Etwa ein Drittel des gesamten Ölbedarfs importierte Deutschland im letzten Jahr aus Russland.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seitdem Krieg haben die Ölpreise einen massiven Aufwärtstrend erlebt. In den vergangenen Tagen gaben die Heizölpreise zwar wieder etwas nach. Aber angesichts der aktuellen Rohölpreise sind sie immer noch etwa 50 Prozentteurer als sonst.

Der Heizölpreis setzt sich aus vier Komponenten zusammen. Den größten Anteil machen die Produktbeschaffungskosten aus. Darin zeigt sich der Anstieg des Rohölpreises.

Risikoaufschlag der Vorlieferanten

„Dass der Preis in der letzten Woche so in die Höhe geschossen ist, liegt auch daran, dass es einen Risikoaufschlag von den Vorlieferanten gab“, meint Martina Richter von der Mineralölhandel Teltow-Fläming GmbH. Sie selbst bezieht das Heizöl von verschiedenen Vorlieferanten aus Deutschland.

Zur Mineralölsteuer und der Mehrwertsteuer kommt dann noch der Deckungsbetrag hinzu. In ihm sind zum Beispiel Kosten für Transport und Lagerung enthalten.

Erhöhte Heizöl-Nachfrage

Neben dem Preisanstieg für Rohöl ist noch ein anderes Phänomen zu beobachten: Versorgungsängste der Verbraucher führten vergangene Woche zu einer saisonuntypischen Heizöl-Nachfrage. „So eine Woche habe ich noch nicht erlebt“, berichtet Richter, die knapp zehn Jahre im Geschäft ist.

Schwankungen von bis zu 20 Cent

Sie bekam viele Anfragen, gleichzeitig gab es enorme Preissprünge von bis zu 20 Cent innerhalb eines Tages. „Dadurch hatten wir Schwierigkeiten, die Ware für die Kunden abzusichern“, sagt Richter. Sie ist froh, dass die Schwankungen sich wieder etwas reguliert haben. Trotzdem sei die Situation am Weltmarkt weiterhin angespannt.

Mehr als doppelt so viel

Eine Familie aus Ludwigsfelde freut sich, dass sie ihren Heizöl-Vorrat schon vor Kriegsbeginn aufgefüllt hat: „Ein Glück haben wir schon vor fünf Wochen unsere Lieferung bekommen. Dafür mussten wir mit 3000 Euro schon 500 Euro mehr bezahlen als vor zwei Jahren. Mittlerweile hätten wir für diese Menge knapp 7000 Euro ausgeben müssen.“

Preise entwickeln sich dynamisch

Worauf sich die Menschen in Teltow-Fläming einstellen müssen, ist aus der derzeitigen Situation schwer einzuschätzen: „Die Preise entwickeln sich momentan so dynamisch und sind von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig“, so Joshua Jahn, Projektleiter der Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Sechs Prozent Heizkosten einsparen

Wer den hohen Preisen trotzdem etwas entgegensetzen will, könne das mit Energiesparen. „Zuerst sollte der Verbrauch gesenkt werden“, so Jahn, „die einfachste und effektivste Maßnahme ist dabei das Senken der Temperatur in der Wohnung um 1 Grad, wodurch etwa sechs Prozent der Heizkosten eingespart werden können.“

Heizkörper nicht hinter Möbeln verstecken

Wichtig sei außerdem, dass man die Heizkörper nicht hinter Vorhängen oder Möbeln versteckt. Denn dann staut sich die Wärme dahinter und wird nicht richtig an den Raum abgegeben. Das Zimmer wird so nicht gleichmäßig warm. Für Ihre Einrichtung heißt das konkret: Jeder Heizkörper sollte gut zu sehen sein.

Umstieg auf Erneuerbare Energien wird gefördert

Eigenheimbesitzer sollten zudem die richtige Einstellung der Heizung überprüfen. Viele Heizungen seien falsch eingestellt und verbrauchen so unnötig Energie. Langfristig lohne sich außerdem ein Umstieg auf Erneuerbare Energien, meint Jahn. Dadurch könne man sich langfristig von internationalen Energiepreisschwankungen unabhängig machen. Die gute Nachricht: „Der Austausch der Heizung wird dabei momentan massiv gefördert und der Austausch einer Ölheizung mit bis zu 50 Prozent unterstützt“, so Jahn.

Von Franziska von Werder