Die Hortsituation in der Stadt Trebbin ist so prekär, dass sie nur durch die vorübergehende Anmietung von Containern zur Ersatzunterbringung von Hortkindern entspannt werden kann. Auf Vorschlag von Bürgermeister Thomas Berger (CDU) haben die Stadtverordneten am Mittwochabend in einer Dringlichkeitsentscheidung beschlossen, Container für 180 Kinder anzumieten, um die jetzigen Hortstandorte in der Grundschule und im Clauerthaus freizuziehen.

Mit diesem Vorschlag, den Berger noch vor einem halben Jahr für undenkbar hielt, hat er allerdings Stadtverordnete und Bildungsverantwortliche verblüfft und musste dafür auch Kritik einstecken. Etliche werfen ihm einen Alleingang ohne ordentliche parlamentarische Mitwirkung vor.

Grundschulleiterin verwundert

So zeigte sich die Leiterin der Grundschule, Rena Ueckert, sichtlich überrascht. „Es gab im März eine Sitzung des Sozialausschusses und auch eine Schulkonferenz, bei der die Stadtverwaltung zugegen war“, sagte sie in der Einwohnerfragestunde. „Waren die Pläne für die Container da noch streng geheim oder gab es sie noch gar nicht?“, wollte die Direktorin wissen.

Bürgermeister räumt Sinneswandel ein

Und tatsächlich räumt Berger einen kurzfristigen Sinneswandel ein. Denn immer noch hat die Stadt das Ziel, einen Hortneubau zu errichten. Im Sommer 2021 hatte sie dazu einen Fördermittelantrag beim Land eingereicht. Doch dafür gab es eine Absage und nur aus Eigenmitteln kann die Stadt die Herausforderung nicht stemmen.

Durch die steigende Zahl an Schülern und Hortkindern platzen die Hortstandorte inzwischen aus allen Nähten. 132 Mädchen und Jungen verbringen die unterrichtsfreie Zeit derzeit in der Grundschule, weitere 40 sind seit dem Schuljahr 2021/22 im Clauerthaus untergebracht, das deshalb für öffentliche kulturelle Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung steht.

„Die Doppelnutzung von Klassenräumen für den Unterricht und den Hort und auch die Überbelastung von Lehrerzimmer und Schulleiterbüro sind den Lehrern und Erziehern nicht mehr zuzumuten“, erklärte Berger. „Und den Eltern ist nicht zuzumuten, dass sie ständig um einen Hortplatz bangen müssen.“ Würden die Container nicht kommen, stünden fürs kommende und die nächsten Schuljahre nicht genügend Hortplätze zur Verfügung, rechnete Berger vor. Er warb um Verständnis: „Ich denke, es ist keine Schande, seine Meinung zu ändern, wenn die Situation dramatisch und eine grundsätzliche Lösung in weiter Ferne ist.“

Gesamtkosten von 243.000 Euro

Als Übergangslösung sollen nun die einstöckigen Container auf dem Gelände des Schulkomplexes errichtet werden. Die Kosten für die Baustelleneinrichtung, Fundamente und Medienanschlüsse werden auf 135.000 Euro geschätzt. Weitere 108.500 Euro Einmalkosten werden für Kran, Statik, Brandschutzkonzept und ähnliche Leistungen eingeplant, sodass die Verwaltung in diesem Jahr von Gesamtkosten von 243.000 Euro und von 173.400 Euro jährlichen Folgekosten für die Miete ausgeht.

Ob die Container bis zum Beginn des neuen Schuljahres aufgestellt sind, vermag Berger nicht vorauszusagen. „Wir wollen aber das Vorhaben in diesem Jahr zum Abschluss bringen, um diese unsägliche Situation endlich zu entspannen“, sagte er.

Einstimmiges Votum in Trebbin, aber Kritik

Das Votum der Stadtverordneten fiel am Ende einstimmig aus, doch aus den Fraktionen gab es durchaus Unmut und Klärungsbedarf. Michael Baumecker (Neue Liste): „Wir sind grundsätzlich dafür, dass sich etwas bewegt, aber die Sache hat ein Geschmäckle. Es ist ein Schnellschuss des Bürgermeisters, ohne Gremien, ohne Beteiligung der Schulleitung und der Hortleitung.“ Baumecker forderte, einen Mindestzeitraum für die Container festzuschreiben und er geht davon aus, dass die 180 Plätze auf Dauer nicht reichen.

Paul Schuchardt (UFW) forderte, dass der Stellplatz der Container nicht zu Lasten der Fläche für den Hortneubau gehen darf und er äußerte Zweifel, ob die geplante Sanitärausstattung ausreichend für 180 Kinder ist.

SPD: „Vorhaben schlecht vorbereitet“

Die SPD-Fraktion schließt sich dem Container-Vorhaben grundsätzlich an, doch Peter Mann monierte: „Das ist schnell geschossen und schlecht vorbereitet. Es gab keine parlamentarische Debatte und keinen Informationsaustausch in den Ausschüssen, was aber notwendig ist.“ Die SPD plädierte dafür, den genauen Standort für die Container noch zu prüfen, das Gelände des Schulkomplexes aber dafür zu bevorzugen.

Gertrud Klatt forderte im Namen der CDU-Fraktion, im Beschluss festzuschreiben, dass die Container bis zur Fertigstellung des Neubaus genutzt werden sollen, damit zwingend am Neubau-Vorhaben festgehalten wird.

Leistung muss ausgeschrieben werden

Laut Berger hat die Verwaltung bereits ein Angebot für entsprechende Container-Module eingeholt. „Aber nach dem Stadtverordnetenbeschluss müssen wir die Leistung trotzdem ausschreiben“, so Berger.

