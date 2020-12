Trebbin

Dass der alljährliche Weihnachtsmarkt in Trebbin in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen von der Stadtverwaltung abgesagt werden musste, bedauern nicht nur viele Einwohner, sondern offensichtlich auch Kommunalpolitiker. Der Stadtverordnete Sascha Riedel aus der Satirepartei „Die Partei“ forderte in der jüngsten Stadtverordnetensitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Anträge“ von Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) eine wohl nicht ganz ernste gemeinte Entschuldigung – und Entschädigung in Naturalien für die Bürger.

Sascha Riedel (Die Partei) Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

„Angesicht der vielen negativen Reaktionen aus der Bevölkerung wegen des abgesagten Weihnachtsmarktes frage ich die Stadtverwaltung: Wäre es nicht angemessen, die Bevölkerung für diese unbillige Härte zu entschädigen?“, erklärte Riedel. Er bittet zu prüfen, ob es nicht möglich wäre, „jedem Haushalt der Stadt Trebbin und ihrer Ortsteile zwei Flaschen preiswerten Glühwein als eine Form der Entschuldigung zukommen zu lassen“.

Klinkenputzen bei Geschäftsleuten

Die finanzielle Belastung für den Haushalt ließe sich sicher reduzieren, so Riedel, „wenn die im Stadtgebiet ansässigen glühweinvertreibenden Geschäftsleute von der Verwaltung um Unterstützung in Form von Glühweinspenden gebeten werden – nach dem Motto ,Es tut uns ja krass leid’“.

Nach dreieinhalbstündiger anstrengender Sitzung sorgte der Antrag bei Stadtverordneten und Gästen zumindest für allgemeine Erheiterung.

Bürgermeister Thomas Berger (CDU) Quelle: Elinor Wenke

Bürgermeister Thomas Berger quittierte das Ansinnen mit Humor: „Diese Entschädigung wäre ein Hund, der sich selbst in den Schwanz beißt“, sagte er. „Denn wir mussten den Weihnachtsmarkt ja gerade deshalb absagen, weil die Menge an Glühwein ein nicht abschätzbares Gefahrenpotenzial wäre.“ Mit einem abgespeckten lebendigen Adventskalender habe die Stadt versucht, wenigstens kleine Alternativen zu bieten.

Von Elinor Wenke