Trebbin

Einen neuen großflächigen Einzelhandel in Form eines Lebensmittel-Vollsortimenters im Trebbiner Gebiet „Am Mühlengraben“ westlich der B 101 soll es nicht geben. Die Stadtverordneten lehnten die Einleitung eines entsprechenden Planverfahrens in ihrer jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung einstimmig ab.

Lidl will umziehen

Das Areal beherbergt derzeit einen Lidl-Discounter, einen Getränkemarkt, einen Textilmarkt und einen ehemaligen Autohandel. Das Unternehmen Lidl plant einen Umzug mit Erweiterung an einen nahegelegenen Standort am Kulturhausweg. Auch die anderen ansässigen Geschäfte planen eine Verlagerung, wodurch eine Verkaufsfläche von mehr als 2.000 Quadratmetern frei wird.

Der Grundstückseigentümer beabsichtigt nun einen Edeka-Vollsortimenter als Magnet sowie weitere Fachmärkte anzusiedeln. Er hatte das Vorhaben im Bauausschuss vorgestellt, wo es bereits auf geteilte Reaktionen stieß.

Ablehnung bei Stadtverordneten

In der Sitzung der Stadtverordneten überwog schließlich die Ablehnung. Peter Mann (SPD) warnte noch einmal eindringlich vor den Folgen der geplanten Neuansiedlung: „Es würde ein Kannibalismus im Einzelhandel ausbrechen. Wir provozieren damit neuen Leerstand im Stadtgebiet und gefährden die fußläufige Nahversorgung, beispielsweise bei Norma oder Netto. Wir dürfen diesen Wahnsinn nicht weiterbetreiben“, schwor er seine Stadtverordnetenkollegen ein.

Mann hatte bereits im Bauausschuss davor gewarnt, am Stadtrand großflächigen Einzelhandel anzusiedeln und warb stattdessen dafür, die Geschäfte in der Innenstadt zu stärken. Er verwies auf den bestehenden B-Plan und den ansässigen Rewe-Markt, der sich ebenfalls erweitern will. „Warum müssen wir als Stadtverordnete dem Willen eines Privateigentümers nachkommen, der unser Stadtkonzept zerstört?“, so Peter Mann.

Stadt kann Fläche nicht selbst pachten

Paul Schuchardt (UFW) wollte wissen, warum die Stadt nicht selbst die Fläche pachtet, um sie nach ihren Wünschen zu beplanen. Bürgermeister Thomas Berger (CDU) sagte: „Das lehnt der Eigentümer ab. Wir haben ihm angeboten, die Fläche zu erwerben und ihm empfohlen, dort Wohnungen zu errichten, doch darauf geht er nicht ein.“

Außerdem habe die Stadt dem Grundstückseigentümer vorgeschlagen, das Areal an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zu verpachten, der die Fläche zur Kinderbetreuung nutzen könnte. Doch auch das passt nicht ins Konzept des Eigentümers. Er will großflächigen Einzelhandel ansiedeln.

Immer wieder Debatten um den Handel

Um die Ansiedlung von Handelsunternehmen gibt es in Trebbin immer wieder Diskussionen. Auch in der Einwohnerfragestunde vor der Beschlussfassung war Sorge und die Bitte geäußert worden, dem Rewe-Markt nicht einen konkurrierenden Edeka vor die Nase zu setzen. Außerdem wurde angeregt, eine Bürgerbefragung zu initiieren, bevor neuer Handel zugelassen wird. Andere Bürger wiederum begrüßen eher eine Neuansiedlung.

Corona hat Kaufverhalten verändert

Bürgermeister Berger hält es für wenig aussichtsreich, die Innenstadt mit Geschäften zu beleben. „Das gibt die bauliche und Infrastruktur nicht her“, argumentiert er. Laut Berger habe ein Gutachten zum beschlossenen Einzelhandelskonzept ergeben, dass die Trebbiner in der Stadt nur Lebensmittel kaufen und für anderen Bedarf nach auswärts fahren. Außerdem habe die Corona-Pandemie das Kaufverhalten und die Handelsstruktur verändert, der Online-Handel habe zugenommen. Zwischen Stadt und dem Eigentümer wird es weitere Gespräche geben.

Von Elinor Wenke