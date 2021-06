Trebbin

Die Stadt Trebbin hat jetzt ein Einzelhandelskonzept. Die Stadtverordneten haben dem Entwurf vom Büro „Stadt-Handel“ nach reger Debatte mehrheitlich zugestimmt, der jetzt einen Monat lang öffentlich ausgelegt wird. Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden können dazu ihre Stellungnahmen abgeben.

Bürgermeister Thomas Berger Quelle: Oliver Fischer

Mit dem knapp 100 Seiten umfangreichen Konzept soll die Zentren- und Standortstruktur weiterentwickelt und ein Leitfaden für den Einzelhandel geschaffen werden. Mit der Verkaufsflächen-Ausstattung pro Einwohner liegt Trebbin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. „Im Grunde geht es darum: Wie viel Einzelhandel wollen wir uns als Stadt leisten?“, erklärte Bürgermeister Thomas Berger (CDU). Das Konzept hat unter anderem Auswirkungen für Baugenehmigungen, die örtliche Bauleitplanung und für die Beratung von Investoren und Immobilieneigentümern.

Zwei Versorgungsschwerpunkte

Es gibt zwei Versorgungsschwerpunkte, auf denen auch künftig der Fokus liegen soll: die Innenstadt und das Gebiet Am Mühlengraben. „Die Planer haben auch Schwachstellen aufgezeigt“, räumte Berger ein. „Die Trebbiner kaufen in Trebbin fast nur Lebensmittel ein.“ Für andere Waren würden sie Luckenwalde, Ludwigsfelde oder auch Berlin ansteuern. „Deshalb müssen wir uns bemühen, auch andere Produkte der Grundversorgung anzusiedeln“, so Berger.

Peter Mann (SPD) Quelle: Elinor Wenke

Gegenwind kam in der Debatte von der SPD. „Wir begrüßen grundsätzlich ein Einzelhandelskonzept“, sagte Peter Mann. „Aber wir kritisieren, dass zwischen beiden Versorgungsbereichen kein Unterschied erkennbar ist und für das Gebiet Am Mühlengraben keine ausreichenden Regularien enthalten sind.“ Mann plädiert grundsätzlich dafür, die Innenstadt zu stärken.

Änderungsantrag der SPD

In einem entsprechenden Antrag forderte die SPD, die beiden Zentren als unterschiedliche Versorgungsbereiche zu gewichten: Die Innenstadt als das A-Zentrum und den Mühlengraben als Nebenzentrum. Für den Bereich Mühlengraben sollte die Sortimentsbeschränkung laut SPD ausgeweitet werden, um mehr Sortimente in der Innenstadt anzusiedeln. „Es geht uns darum, die Innenstadt nicht weiter zu schwächen“, so Mann.

Warnung des Bürgermeisters

Berger warnte: „Der SPD-Antrag macht städtebaulich grundsätzlich Sinn. Aber praktisch ist er für Trebbin brandgefährlich. Denn in der Innenstadt haben wir keinen Platz und keine Freifläche für einen Kauf-Magneten.“ Man brauche einen Magneten, um Mitversorger anzulocken. Das aktuelle Kaufverhalten der Trebbiner lasse keinen Spielraum zu. „Wir sollten nicht durch Verbote, sondern durch Angebote zu einer besseren Auslastung in der Stadt kommen“, so Berger.

Die Innenstadt von Trebbin – hübsch, aber unbelebt. Quelle: Elinor Wenke

Für Michael Baumecker (NL) ist es „prinzipiell enttäuschend, wie sich die Innenstadt in den letzten 20 Jahren entwickelt hat“. Eine weitere Entwicklung müsse das Anliegen aller sein. „Aber der SPD-Antrag ist einer Vergangenheit erhaben, die keine Zukunft hat“, so Baumecker. Seit der Corona-Pandemie finde der Handel nicht mehr im Fachgeschäft, sondern im Internet statt. Auch die Parkplatz-Situation im Stadtzentrum lasse keinen zusätzlichen Handel zu. „Wir müssen das akzeptieren und nicht versuchen, die Vergangenheit zu revitalisieren. Was wir in der Innenstadt brauchen, sind Erlebnisbereiche, Restaurants und Bars“, so Baumecker.

SPD-Antrag abgelehnt

Der SPD-Antrag fand keine Mehrheit. Wäre dies der Fall gewesen, hätte das Einzelhandelskonzept in der vorliegenden Form nicht beschlossen werden können. So aber votierten die Stadtverordneten bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich für das Konzept.

Von Elinor Wenke