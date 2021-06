Trebbin

Fast drei Jahrzehnte lang war Bernd Schill Direktor an der Schule, die er selbst von der 1. bis zur 8. Klasse besucht hatte. Jetzt wurde der Leiter der Goethe-Oberschule Trebbin in den Ruhestand verabschiedet. Anlässlich der Zeugnisausgabe für die 10. Klassen würdigten Lehrerkollegen, Schüler, Elternvertreter und Kommunalpolitiker sein Wirken im Dienste der Bildung mit rührenden Worten, stehenden Ovationen und Geschenken. „Ich war völlig platt. Ständig kamen Leute hinzu. Das war eine große Überraschung“, sagt Bernd Schill, der den Tränen nahe war, wie er selbst einräumt.

Die schule in Trebbin gibt es seit 112 Jahren. Quelle: Elinor Wenke

Der Lehrer-Job ist für den gebürtigen Trebbiner bis heute der Traumberuf. „Eigentlich wollte ich Tierarzt werden“, sagt der 63-Jährige. „Aber ich kann kein Blut sehen und damit hatte sich das erledigt.“ Nach seinem Lehramts-Studium in den Fächern Mathematik, Physik und Astronomie unterrichtete er ab 1980 zunächst an der Schule in Blankensee. „Zum Schuljahr 1992/93 wurde ich Schulleiter in Trebbin, damals noch an der Realschule.“ Zwischenzeitlich fungierte die Einrichtung als Gesamtschule, nun ist es die Goethe-Oberschule. Das Gebäude besteht seit 112 Jahren.

Existenz stand auf der Kippe

In Schills Laufbahn gab es Höhen und Tiefen. „Zwischenzeitlich stand die Existenz der Schule auf der Kippe, weil wir nicht genügend Schüler hatten“, berichtet er. Seinen damaligen Kollegen zollt er Respekt. „Weil die Stunden nicht ausreichten, waren wir alle Wanderlehrer und unterrichteten auch an anderen Schulen. In Trebbin trafen wir uns dann wie in einem Bienenstock.“ Auch der Stadtverwaltung ist er dankbar, sie hatte die Schule immer unterstützt.

Bedarf größer als die Kapazität

Es kehrten wieder erfreulichere Zeiten ein. „Heute betreuen wir 200 Schüler, sind stark nachgefragt und können gar nicht alle interessierten Schüler aufnehmen“, resümiert Schill. Die Gründe für den guten Ruf der Schule fasst er so zusammen: „Die Schule ist klein, familiär und übersichtlich. Jeder kennt jeden. Bestimmte Auffälligkeiten gelangen schneller an die Oberfläche.“

Belastung durch die Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat Lehrern, Schülern und Eltern viel abverlangt. „Schlimm war, wenn Sonntagnachmittag die Infos kamen, wie es ab Montag an der Schule weitergehen soll“, sagt Schill. „Auch die ständigen Veränderungen in der Bildungspolitik haben Nerven gekostet.“ Seinen verbliebenen Kollegen wünscht er, „dass wieder mehr Ruhe einzieht und man vernünftig planen kann“.

Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Thomas Berger (CDU) kennt Bernd Schill seit 26 Jahren und würdigt das vertrauensvolle Miteinander: „Es war durchweg eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und neben seinem schulischen Auftrag hatte er auch immer den Blick für die kommunale Gemeinschaft.“ Mit seinen Projekten – fürs Energiesparen, für Toleranz oder auch bei der Vorbereitung der 800-Jahr-Feie der Stadt habe sich Schill stets über die Schulthemen hinaus engagiert. „Nicht zu vergessen sein respektvoller Umgang mit den Menschen, das ist heute nicht immer selbstverständlich“, so Berger.

Ein Foto aus vergangenen Jahren: Bernd Schill (vorn) bei einem Projekttag in seiner Schule. Quelle: Elinor Wenke

Für die neu gewonnene Freizeit hat Schill schon Pläne: „Erst mal abchillen und zur Ruhe kommen“, sagt er und lacht. Nachdem Blankensee jahrzehntelang sein Wohnort war, zog die Familie nun nach Trebbin. „In Haus, Hof und Garten gibt es viel zu tun“, kündigt er an. Auch reisen will er. „Aber ich habe kein Fernweh, Brandenburg und Deutschland reichen mir“, so Schill.

Von Elinor Wenke