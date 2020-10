Trebbin

Für die Anbindung des Wohngebietes Weinberg in Trebbin an die L 70 (Berliner Tor) machen sich Verkehrseinschränkungen erforderlich, teilt die Stadt Trebbin mit. Die Baumaßnahmen haben am 24. August begonnen und sollen zum Jahresende abgeschlossen sein.

Ab 14. Oktober für etwa vier bis sechs Wochen wird die Fahrbahn ab Zufahrt zum Parkplatz „Haltinger Platz“ bis zur Einmündung Friedrichshof halbseitig mit einer Ampelanlage gesperrt. Die Kreuzungsampel an der B 246/L 70 wird für diese Zeit abgeschaltet. Die Einbahnstraßenregelung an der Mühle Maaß wird für den Zeitraum aufgehoben; die Parkplatzzufahrt und die Feuerwehrzufahrt zur L 70 werden gesperrt. Zur Lenkung des Lkw-Verkehrs wird eine Umleitung auf der B 101 in beide Fahrtrichtungen ausgewiesen.

Außerdem wird der Kolonieweg in Priedel wegen Baumschnittarbeiten am 12. und 13. Oktober voll gesperrt.

Die Sanierung der Trinkwasserleitung in der Parkstraße, Am Bahnhof und Ebelstraße soll am 12. Oktober beginnen und bis Ende April 2021 dauern.

Von Elinor Wenke