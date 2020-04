Trebbin

Auf der B 101 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsfelde und Trebbin kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Wolf. Der Fahrer eines Transporters befuhr am Morgen die B 101 aus Richtung Berlin kommend in Richtung Trebbin, als ihm plötzlich ein großes hundeähnliches Tier von links nach rechts vor das Fahrzeug rannte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem Transporter. Später stellte sich heraus, dass das Tier ein Wolf war. Der Wolf konnte nicht mehr gerettet werden und verendete an der Unfallstelle. Die Polizei verständigte den zuständigen Wolfsbeauftragten, der das tote Tier mitnahm. Die Polizeibeamten nahmen den Wildunfall auf. Am Fahrzeug entstand ein Schaden, der auf 1500 Euro geschätzt wird, es blieb aber fahrbereit.

Von MAZonline