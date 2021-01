Blankensee

Wegen des Corona-Lockdowns und des ausgesetzten Präsenzunterrichts wurden am Mittwoch in der Grundschule Blankensee nur sechs der insgesamt 158 Schüler betreut. Doch auch wenn alle da wären – über dicke Luft kann man sich in der Schule nicht beklagen. Denn seit Kurzem stehen in jedem Klassenraum Luftreinigungsgeräte.

Die Trebbiner FahrzeugFabrik GmbH hat der Stadt 25 solcher hochwertigen Geräte im Wert von insgesamt 10.000 Euro spendiert. Damit wurden die beiden Grundschulen in Trebbin und Blankensee sowie die Horte ausgestattet.

Eines der 25 Luftreinigungsgeräte: Wenn die Lampe Rot zeigt, ist Reinigen angesagt. Quelle: Elinor Wenke

Das Trebbiner Traditionsunternehmen mit seinen 30 Mitarbeitern stellt Fahrzeuganhänger in 760 verschiedenen Modellen her und bestückt Autobahnen in ganz Deutschland mit Absperr- und Hinweistafeln, verwendet aber in der Produktion auch große Luftfilteranlagen.

Geräte laufen vollautomatisch

Geschäftsführer Wolfgang Herold lobt an den jetzigen H-13-Filtern für die Schulen die Qualität und klare Funktionsweise. „Über ein farbiges Licht wird angezeigt, wie sauber die Luft ist“, sagt der 68-Jährige, „und das kann der Lehrer im Unterricht von vorn sehen.“ Blau bedeutet saubere Luft; driftet die Lampe ins Violette oder Rote ab, ist Obacht angesagt. Dunkelrot verheißt dicke Luft.

Doch das Gerät regelt alles automatisch. Solange die Luft rein ist, läuft es fast lautlos. Muss es reinigen, arbeitet es etwas geräuschvoller. Das Gerät ähnlich einem kleinen Kühlschrank, wiegt um die sechs bis sieben Kilo und kann bequem an jeden Ort gehievt und per Steckdose in Betrieb genommen werden. Ein Gerät ist für Räume bis zu 79 Quadratmetern geeignet.

Kleinste Partikel werden ausgefiltert

Außerdem zeigt der Luftreiniger auch einen digitalen Wert an. „Ein Wert von 3 bis 4 ist optimal“, sagt Herold, „ab 10 wird es kritisch.“ Schulleiterin Sabine Fröhlich ist begeistert: „Ich habe recherchiert, das hier sind richtig hochwertige Geräte. Sie filtern kleinste Staubpartikel, Viren und Bakterien raus“, sagt sie und berichtet von ihren Erfahrungen. „Wenn wir zum Beispiel die Tafel abwischen und Staub aufwirbeln, legt das Gerät los.“ Händisch muss nichts eingestellt oder nachgeregelt werden. Auch die Kinder sind längst mit der Technik vertraut und können die Anzeigen deuten.

Stoßgelüftet wird in den Klassenräumen dennoch regelmäßig, versichert die Direktorin. „Aber wir müssen nicht mehr permanent die Fenster offenhalten“, so Sabine Fröhlich.

Bürgermeister bedankt sich

Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) überzeugte sich am Mittwoch selbst von der neuen Technik. „Ich bin der Trebbiner FahrzeugFabrik sehr dankbar für die Spende“, sagte er. „Schon im Sommer hatten wir uns Gedanken um die Luftreinigung in den Schulen gemacht und nach Förderprogrammen gesucht, doch vergeblich. Fördergeld gibt es offensichtlich nur für bereits bestehende Anlagen.“

Auch die Grundschule in Trebbin wurde mit Luftreinigern ausgestattet. Quelle: Elinor Wenke

Wolfgang Herold berichtet, wie es zu der Idee mit den Luftreinigungsgeräten gekommen ist. „Meine Mitarbeiter haben mich angesprochen und gefragt, ob wir ein Gerät zur Verfügung stellen können.“ Denn einige haben selbst Kinder in den Trebbiner Schulen. „Ich fand den Vorschlag gut“, sagt der Geschäftsführer, „denn auch mir ist daran gelegen, dass die Kinder meiner Mitarbeiter gesund bleiben und sie ihren Job machen können.“ Letztendlich ist niemand seiner Beschäftigten ausgefallen. Auch Herold hat Enkel an der Schule. Mit einem Gerät war es jedoch nicht getan, so wurden insgesamt 25 bestellt. Sie reichen für alle Unterrichtsräume in den beiden Schulen und den Speiseraum in Trebbin.

Zurück zur Normalität

Sabine Fröhlich indes erhofft sich künftig wieder etwas mehr Normalität. „Wir sind nicht glücklich. Derzeit geht manches drunter und drüber, auch wegen der kurzfristigen Ankündigungen vom Land. Das sind große Belastungen für Eltern, Lehrer und Kinder“, sagt sie. Wenn von ihren elf Lehrkräften wie im November etliche ausfallen, wird es personell eng.

Von Elinor Wenke