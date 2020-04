Kommt die Sitzung am 21. April trotz Coronavirus zustande, dann geht es um einen brisanten Streit: Der potenzielle Investor City Best will zwar weder ein Bordell oder eine Moschee mehr bauen, aber immer noch Dinge, die die Stadt ablehnt. Ludwigsfelder werden aus der Lounge per Leinwand zur Fragestunde zugeschaltet.