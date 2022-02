Ludwigsfelde

Wer Ulrike Singer besuchen will, muss nur den Figuren folgen: Vor ihrem Haus, das gleichzeitig auch Werkstätte der Ludwigsfelderin ist, weisen die vielen Tiere, Krüge und anderen Keramiken den Weg. „Manchmal sehe ich schöne Sachen, die mich inspirieren“, erklärt Ulrike Singer den Werdegang ihrer Kunstwerke.

Die 58-Jährige steht im Garten ihres Hauses, der von detailverliebten Keramiken nur so wimmelt. Kleine Häuschen, Windspiele oder menschliche Figuren: Man sieht, das hier eine Künstlerin lebt.

Durch Floramik in Ludwigsfelde bekannt

Oder genauer gesagt; eine künstlerische Floristin. So würde sich Ulrike Singer nämlich selbst beschreiben. Die gelernte Floristin vereint in ihren Kunstwerken zwei Dinge: Blumen und Keramik. In Ludwigsfelde ist ihr Geschäft deshalb auch als „Floramik“ bekannt. Doch auch andere Materialien wie etwa Holz kommen bei ihr zum Einsatz. Schließlich sei ihr wichtig, die Dinge wiederzuverwerten, so Singer.

Ulrike Singers Garten ist voller Kunstwerke Quelle: Johanna Apel

Dass sie an diesem Januartag vor ihrer Veranda und Verkaufsfläche steht, und über ihre Floramik-Arbeit berichtet, war nicht von Anfang an der Plan. „Eigentlich dachte ich, dass ich Bibliothekarin werde“, sagt sie. Aufgewachsen in Thüringen, machte die gebürtige Ludwigsfelderin eine Lehre zur Bibliothekarin. Dann kamen die vier Kinder und eine Auszeit. 1987 dann der Umzug: Durch die familiären Wurzeln in der Stadt verschlug es sie zurück nach Ludwigsfelde. Das Haus, in dem Singer lebt, hatte schon ihrer Großmutter gehört. Die wiederum, Pauline Siebenhaar, hatte selbst einen Blumenladen geführt und dürfte Ludwigsfeldern auch noch als Pförtnerin des Kinos bekannt sein.

Ausbildung zur Floristin in Sperenberg gemacht

Insofern lag die Liebe zu den Blumen ein Stück weit in der Familie. Nach der Wende und Rückkehr ins Berufsleben sattelte Ulrike Singer um: In Sperenberg machte sie eine Ausbildung zur Floristin. Keramik, erzählt sie beim Gespräch, sei bis dahin eher ein Ausgleich für sie gewesen. Zum Ende der Ausbildung wurde es dann jedoch konkreter: Warum nicht Floristik und Keramik verbinden?

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seitdem ist Ulrike Singer als künstlerische Floristin aktiv. Mal sind es eher Gestecke, die sie anfertigt, mal eher Figuren. Und oft auch eine Kombination aus beidem. „Manchmal sage ich: Heute ist Töpfertag“, sagt sie und gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Im Keller ihres Hauses befindet sich ein Brennofen, in dem ihre Keramiken entstehen. An anderen Tagen ist sie mit dem Zusammenstellen von Kränzen oder Gestecken beschäftigt. Ein Teil ihrer Kunstwerke entsteht dabei, weil sie ihrer Kreativität freien Lauf lässt und ihr Dinge über den Weg laufen, die sie inspirieren. Besonders Häuser hätten es ihr angetan, so Singer. „Und ich habe eine Schwäche für Katzen“, fügt sie lächelnd hinzu.

Arbeiten für den Ludwigsfelder Bürgerpreis

Ein anderer Teil sind jedoch auch Aufträge. Ob zu Hochzeiten oder in Verkaufsflächen: Ulrike Singers Arbeiten sind in der Region gefragt. So gestaltete sie etwa die Terrasse eines Berliner Restaurants oder steuerte die Erntedankkrone für die Kerzendorfer Kirche bei. Und dann ist da noch der Ludwig: Ulrike Singer schuf die Keramikfiguren zur Verleihung des Ludwigsfelder Bürgerpreises.

Lesen Sie auch Ludwigsfelde: Anwohner lehnen Ausbau eines Weges am Flussviertel ab - Petition gestartet

„Ich arbeite so, als würde ich es für mich selbst machen“, erklärt sie das Geheimnis ihrer Kunstwerke. „Wenn mir dann eine Sache sehr gut gefällt, darf sie auch mal zwei Wochen bei mir im Haus stehen“, sagt sie und lacht. Schließlich ist sie dort unter den vielen anderen Kunstwerken in guter Gesellschaft.

Töpferkurs mit Ulrike Singer zum Kindergeburtstag

Kriegt Ulrike Singer einen neuen Auftrag, fertigt sie zunächst eine Zeichnung an und überlegt dann, wie es weitergehen könne. Eine persönliche Note sei allerdings immer dabei, so die 58-Jährige. Anders gehe das auch gar nicht. Und ihr Wissen gibt sie auch weiter: Ihre Töpferkurse kommen besonders bei Kindergeburtstagen oder in Schulen gut an. „Einmal habe ich sogar mit einer Hochzeitsgesellschaft getöpfert“, sagt sie und lacht.

Es sind diese verschiedenen Bereiche des Lebens, die sie durch ihren Beruf mitbekommt und die ihn so vielseitig machen. „Man weiß nie, was der Tag bringt“, sagt sie. Mal kommt eine Arbeit für eine Hochzeit rein, mal kommt der Anruf, dass es einen Trauerfall gab. „Man muss dann immer unterschiedlich auf die Leute eingehen“, sagt sie. Und doch sei es das, was ihr Blumen- und Keramikgeschäft ausmache: Mal Kindergeburtstag, mal Hochzeit, mal Trauerfall: Es sei das „pure Leben“, das dort aufeinandertreffe.

Von Johanna Apel