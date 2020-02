Ludwigsfelde

Eine Autofahrerin ist auf der Landstraße Nahe Ludwigsfelde ( Landkreis Teltow-Fläming) gegen einen Baum gekracht. Sie und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion West sagte.

Die 24-Jährige war demnach am Donnerstagabend auf der L793 zwischen Siethen und Jütchendorf aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte anschließend gegen einen Baum. Beide Frauen kamen in Krankenhäuser. Der Wagen wurde durch den Aufprall völlig zerstört.

