Genshagen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag in Genshagen ereignet. Ein 61-jähriger Motorradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.

Von MAZonline