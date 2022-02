Ludwigsfelde

Ein Radlerin wurde am Mittwochnachmittag in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde leicht verletzt, weil ein Opel-Fahrer deren Vorfahrt beim Abbiegen missachtet hatte.

Beim Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Von MAZonline