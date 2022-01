Unternehmerin des Landes Brandenburg: Geht der Preis wieder nach Teltow-Fläming?

Teltow-Fläming

In diesem Jahr wird erneut der Preis zur „Unternehmerin des Landes Brandenburg“ verliehen. Nicht nur das: Der vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie ausgeschriebene Wettbewerb kürt zusätzlich auch die „Existenzgründerin des Landes Brandenburg“.

Seit dem 3. Januar können sich Frauen aus dem ganzen Land bewerben – oder auch dafür vorgeschlagen werden. Ziel des Wettbewerbs ist es, die „unternehmerischen Potenziale von Frauen sichtbarer zu machen und den Beitrag brandenburgischer Unternehmerinnen für die gute Entwicklung der märkischen Wirtschaft zu würdigen“, wie Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zum Auftakt verkündete.

Preis ging 2009 nach Teltow-Fläming

Alle zwei Jahre wird der Wettbewerb ausgeschrieben. Für die Siegerinnen winken Preisgelder in Höhe von bis zu 3000 Euro. Auch Teltow-Fläming war bereits bei dem Wettbewerb vertreten: 2009 ging der Preis an Brita Marx aus Luckenwalde. Der damalige Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) zeichnete die Unternehmerin für ihre Abbruch- und Recycling-Firma „Brita Marx Gmbh“ aus.

Geht es nach Helmut Barthel, Landtagsabgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sollten auch 2022 wieder Frauen aus Teltow-Fläming den Mut zur Bewerbung haben. „An der guten Entwicklung der brandenburgischen Wirtschaft sind viele Frauen beteiligt“, so Barthel, der als Direktkandidat für Großbeeren, Ludwigsfelde, Trebbin, Am Mellensee und Nuthe-Urstromtal im Landtag sitzt.

Mehr Belastung durch Corona-Pandemie

„Es ist mir ein großes Anliegen, dass diejenigen ausgezeichnet werden, die ein unternehmerisches Risiko mit dem Sprung in die Selbstständigkeit unternommen haben. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie, in denen Frauen und Mütter häufig mehrfach belastet sind, verdienen Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen unsere besondere Anerkennung.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Barthel, der neben seiner Tätigkeit im Landtag auch in der Großbeerener Gemeindevertretung und im Kreistag Teltow-Fläming fügte in der Mitteilung hinzu: „Es wäre ein starkes Signal an die Frauen aus dem Landkreis, wenn der Preis wieder einmal an eine Unternehmerin aus Teltow-Fläming ginge“.

Noch bis zum 28. Februar bewerben

Bewerbungen können noch bis zum 28. Februar eingereicht werden. Eine Jury aus Wirtschaftsexperten entscheidet über die Siegerin. Bewerben kann sich, wer mindestens 25 Prozent der Geschäftsanteile und die Geschäftsführung innehat. Auch Kleinst- und Solo-Unternehmerinnen sowie Freiberuflerinnen sind angesprochen. Mehr Infos dazu unter www.ugt-brandenburg.de

Von Johanna Apel