Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde soll es künftig neue Stellplätze für Fahrräder geben. Das haben die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am Dienstagabend beschlossen.

Demnach sollen am Bahnhof Ludwigsfelde insgesamt 252 neue Fahrradstellplätze geschaffen werden. Die Pläne sehen dabei eine Sammelschließanlage sowie eine doppelstöckige Abstellanlage vor. Dafür müssen allerdings die nicht überdachten 135 Anlehnbügel, die bereits gegenüber dem Bahnhof stehen und Platz für 270 Räder bieten, weichen. Aus der am Dienstag verabschiedeten Beschlussvorlage geht jedoch hervor, dass sie an einer anderen Stelle wieder in Betrieb genommen werden können.

Ludwigsfelde will Pendler ansprechen

Ludwigsfelde setzt dabei auf Umweltschutz: Wer Fahrrad statt Auto fahre, spare CO2 und nehme „nachhaltig Rücksicht auf seine Mitmenschen“, heißt es in der Vorlage, die am Dienstag zu Beschluss stand. Dabei seien nach Angaben des Bundesumweltamts etwa 40 bis 50 Prozent der mit dem Auto zurückgelegten Strecken kürzer als fünf Kilometer. „Das Auto wird also oft nicht gerade effizient genutzt, was der Umwelt und dem Klima schadet“, heißt es weiter.

Kürzere Strecken könnten oftmals auch mit dem Rad zurückgelegt werden, so die Idee. Deshalb will die Stadt nun Anreize schaffen, um die Nutzung des Fahrrads attraktiver zu machen. Hierbei stehe besonders der Bahnhof Ludwigsfelde mit seinen „großen Pendlerströmen“ im Fokus der Betrachtung.

Umstieg auf Bahn und Fahrrad erleichtern

Dass Ludwigsfelde nun das Vorhaben angehen will, hat jedoch noch einen weiteren Hintergrund: Das Bundesumweltministerium fördert derzeit gemeinsam mit der Bahn-Tochter „DB Station & Service AG“ Kommunen, die Fahrradstellplätze an ihren Bahnhöfen errichten. Unter dem Motto „100.000 Fahrradabstellplätze bis Ende 2022“ werden im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative Fördermittel vergeben.

Ziel des Projekts ist, die Bahnhöfe für den Umstieg vom Auto auf ein Kombination von Zug und Fahrrad attraktiver zu machen. Wer sich bewirbt, kann mit einer Förderquote von 70 Prozent der Kosten rechnen. Ludwigsfelde hatte bereits Kontakt mit der DB Station & Service aufgenommen, um potenzielle Standorte zu begutachten. Allerdings: Bereits im kommenden Jahr sinkt die Förderquote des Programms auf 60 Prozent. Die Antragsstellung müsse daher noch „zwingend“ in diesem Jahr erfolgen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Welche Kosten Ludwigsfelde trägt

Rechnet man den Abriss der bestehenden Anlage, die neue Herrichtung der Plätze, sowie den Stromanschluss und andere Kosten zusammen, würde das Vorhaben mit etwa 600.000 Euro zu Buche schlagen. Dann kommt allerdings die Förderung ins Spiel: Dadurch würden 420.000 Euro refinanziert – und Ludwigsfelde müsste einen kommunalen Eigenanteil von 180.000 Euro leisten.

Die Stadtverordneten stimmten am Dienstagabend über die Beschlussvorlage ab. Bei einer Nein-Stimme und ohne Enthaltung wurde der Beschluss mehrheitlich angenommen. Die entsprechenden Mittel sind nun in den Haushalt 2022 einzustellen.

Von Johanna Apel