Viele Wohnungen und Geschäfte an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde noch nicht vermietet

Seit die Bauarbeiten an den Neubauten in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde abgeschlossen sind, fragen sich viele vor allem eines: Welche Geschäfte werden im Erdgeschoss der Gebäude einziehen? Die Berliner Wohnungsbauten-Gesellschaft Stadt und Land, die die Gewerbeeinheiten vermietet, wollte sich zu den Mietern bisher nicht äußern. Jetzt hat immerhin eines der Geschäfte seine Glasfront mit Werbung versehen: In eine der Ladenflächen wird demnach das Unternehmen „Engel & Völkers“ ein Geschäft eröffnen, das sich mit der Vermittlung vor allem von Wohn- und Gewerbeimmobilien befasst.

Zwei Geschäfte immer noch unvermietet

Wie die Wohnungsbauten-Gesellschaft Stadt und Land auf MAZ-Anfrage mitteilte, seien bisher fünf der sieben Ladenflächen vermietet – seit Dezember ist damit kein neuer Mietvertrag zustande gekommen. Fehlt der Bedarf? Auch die Wohnungen in den Gebäuden scheinen nicht so begehrt, viele stehen trotz abgeschlossener Bauarbeiten noch leer.

In eine der Ladenflächen in der Ludwigsfelder Potsdamer Straße wird das Unternehmen „Engel & Völkers“ ein Geschäft eröffnen – von den anderen Läden ist noch nichts bekannt. Quelle: Lisa Neugebauer

„Aktuell stehen wir bei einer Vermietungsquote von circa 63 Prozent“, teilt Stadt-und-Land-Sprecherin Anja Libramm auf Nachfrage mit. Heißt: Rund 50 Wohnungen und Reihenhäuser sind noch unvermietet, 83 vermietet. „Wir hoffen, dass bis Spätsommer/Anfang Herbst die letzten Mieter voraussichtlich eingezogen sein werden“, so Libramm. Die Zahl der Anfragen sei trotz Corona „konstant“.

