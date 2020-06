Genshagen

Ein erstes virtuelles Forum seit Beginn der Corona-Einschränkung lief am Donnerstag bei der Stiftung Genshagen. Martin Koopmann, Vorstandsmitglied der Stiftung, begrüßte die Teilnehmer zur Online-Konferenz „Der Green Deal auf dem Prüfstand: Welche Perspektiven gibt es am Vorabend der deutschen EU-Ratspräsidentschaft?“ Diese Veranstaltung fand im Rahmen des Genshagener Forums für deutsch-französischen Dialog statt.

Der europäische Green Deal war von der Europäischen Kommission als Zukunftsprojekt und neue Wachstumsstrategie der EU vorgestellt worden. Allerdings hatte die Coronakrise das Projekt der ökologischen Transformation Europas innerhalb weniger Wochen weitgehend ausgebremst. Mit den Konjunkturpaketen rückt der Klimaschutz nun wieder verstärkt in den Vordergrund der Debatte über die zukünftige Gestaltung der Europäischen Union.

Deshalb wollten die Stiftung Genshagen und das französische Institut Montaigne im Rahmen dieser Online-Veranstaltung eine erste Bilanz der Pandemie-Auswirkungen auf die Realisierungschancen des Green Deals ziehen und im deutsch-französischen Rahmen reflektieren, wie der Green Deal neu zu denken ist und welche Rolle diesem Projekt beim wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas zukommen kann.

