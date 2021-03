Ludwigsfelde

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch flüchtete ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle mit hoher Geschwindigkeit von der Ludwigsfelder Innenstadt bis nach Wietstock. Hier kollidierte er bei einem Wendemanöver mit einer Mauer und einem Streifenwagen, welcher sich vor das Fahrzeug gesetzt hatte. In dem Auto befanden sich Cannabis, Methamphetamin, LSD und verschiedene verschreibungspflichtige Arzneimittel in geringen Mengen sowie Bargeld und Utensilien, die den Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln nahe legen.

Autofahrer wurde vorläufig festgenommen

Der 28-Jährige Autofahrer muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Einen Führerschein konnten die Beamten nämlich ebenfalls nicht auffinden, dafür aber sowohl einen Schlagring und einen verbotenen Böller.

Da der Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen. Der zur Flucht genutzte Volvo wurde als Tatmittel eingezogen. Die Ermittlungen dauern an.

