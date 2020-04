Ludwigsfelde wurde am 22. April 1945 kampflos an die Rote Armee übergeben. Im Ort war damit der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wegen der Corona-Krise muss das Gedenken daran anders ausfallen. Die Museumschefin Ines Krause hilft einer Polin, Erinnerungen für die Enkelin aufzuschreiben.

