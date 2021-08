Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Kerstin Semerad (64) aus Ludwigsfelde (Teltow-Fläming).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Wenn ich aus meinem Balkonfenster sehe, erblicke ich drei sehr schöne alte Bäume und einen kleinen Teilabschnitt der Straße.

Mein Tagesablauf hat sich entschleunigt, seit ich in Rente bin

Beschreiben Sie uns einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Ich bin seid drei Monaten Rentnerin und mein Tagesablauf hat sich sehr entschleunigt. Ein typischer Tag sieht jetzt so aus: Vormittags beantworte ich Emails, führe Telefonate, gehe einkaufen, besuche die Bibliothek. Nachmittags fahre ich mit dem Fahrrad in den Garten und treffe mich dort mit meinen Kindern oder Freundinnen.

Sie wohnen in Ludwigsfelde – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Ich freue mich über den „grünen Gürtel“, der die Stadt umschließt.

Lesen Sie auch „Was bewegt Sie?“ – alle Teile der MAZ-Serie auf einen Blick

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Was mich wirklich stört, ist der Lärm, der durch den Flugbetrieb, die Autobahn und den Autoverkehr ausgelöst wird. Die Geschwindigkeitsreduzierung auf der Ludwigsfelder Hauptstraße war deshalb ein richtiger Schritt in die notwendige Richtung.

Freudiges Wiedersehen mit Kindern und Enkeln

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe, ist das Wiedersehen mit meinen Kindern, Enkeln und Freunden nach der Lockerung der Corona-Regeln!

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

In meiner freien Zeit würde ich mich gern für mehr Grün innerhalb der Stadt einsetzen. Ob ich das in einer politischen Organisation oder auf privater Basis machen möchte, habe ich noch nicht entschieden.

Wenn Sie Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Die Auswertung des Berichtes 2021 des Weltklimarates und die sofortige Umsetzung entsprechender Maßnahmen, um die schlimmsten Katastrophen zu verhindern.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und was bewegt Sie, liebe Leserinnen und Leser? Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie uns eine Mail an wasbewegtsie@maz-online.de

Von MAZonline