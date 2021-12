Ludwigsfelde

Warum musste Brigitte Scholl sterben? Das fragen auch zehn Jahre nach dem Mord an ihr am 29. Dezember 2011 nicht nur Ludwigsfelder, die die Kosmetiksalon-Betreiberin kannten. Immer und immer wieder fällt auch solch ein Satz: „Es gibt in Deutschland andere Möglichkeiten sich zu trennen, wenn eine Ehe nicht mehr funktioniert.“

Kosmetiksalon-Betreiberin Brigitte Scholl (l.) Quelle: Gudrun Ott

Es war ihr heute 78-jähriger Ehemann Heinrich Scholl, der nach Ansicht des Landgerichts Potsdam Brigitte Scholl umbrachte. Der Fall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, denn Scholl war von Juni 1990 bis Januar 2008 Bürgermeister von Ludwigsfelde und einer der erfolgreichsten Kommunalpolitiker Brandenburgs. Zum Mordfall Scholl gibt es inzwischen ein Buch, eine englische Übersetzung und es gibt Film-Projekte.

Das im Verlag Ullstein erschienene Buch "Der Mordfall Scholl" - Das tödliche Ende einer Ehe, geschrieben von der Berliner Journalistin Anja Reich; es geht um den Mord an Brigitte Scholl in Ludwigsfelde, begangen von ihrem Mann Heinrich, dem ehemaligen Bürgermeister von Ludwigsfelde Quelle: Jutta Abromeit

Scholl hatte seine Frau als vermisst gemeldet und gemeinsam mit Polizisten im Wald nach ihr gesucht. Am 2. Januar 2012 stand fest: Die Tote war Opfer eines Gewaltverbrechens, am 4. Januar war sie identifiziert, am 22. Januar beigesetzt und am 25. Januar morgens wurde Heinrich Scholl in seinem Wohnhaus als Verdächtiger verhaftet.

Nach 31 Verhandlungstagen ab Oktober 2012 kam das Landgericht Potsdam in einem Indizienprozess am 7. Mai 2013 zu einem klaren Urteil: Der Angeklagte wurde wegen Mordes zu einer lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Spuren zu einem anderen Täter gab es nicht. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Scholl seine Frau auf der üblichen Gassi-Runde mit Cockerspaniel Ursus im Wald zwischen Ludwigsfelde und Siethen niederschlug, mit einem Schnürsenkel erdrosselte und den Hund ebenfalls tötete.

Mord bis heute für viele schwer vorstellbar

Wörtlich steht im Urteil: „Der Angeklagte wollte seinen Lebensabend nicht gemeinsam mit seiner Ehefrau in ihrem Haus in Ludwigsfelde verbringen“. Statt dessen habe er die Beziehung zu einer thailändischen Prostituierten in Berlin fortsetzen wollen, was sich aus seiner Sicht „letztlich aus finanziellen Gründen nur im Falle des Todes seiner Ehefrau verwirklichen ließ.“ Genau das können sich Ludwigsfelder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis der Scholls bis heute nicht vorstellen.

Grab von Brigitte Scholl auf dem Friedhof Ludwigsfelde; die Kosmetiksalon-Besitzerin war am 29. Dezember 2011 ermordet worden, vermutlich von ihrem Mann, Ex-Bürgermeister Heinrich Scholl. Quelle: Jutta Abromeit

Intimizide begehen fast nur Männer

Die bekannte Kriminalpsychologin Lydia Benecke arbeitet mit Sexual- und Gewaltstraftätern in einer JVA und erklärt psychologische Handlungsmuster von Straftätern. Immer wieder sei sie erstaunt, „dass sich die Welt wundert über Taten von Menschen, denen niemand Böses zutraute“. Das hatte sie bei einer Lesung gemeinsam mit ihrem Mann, dem Kriminalbiologen Mark Benecke, in der Gottlieb-Daimler-Oberschule gesagt. Morde an Intimpartnern würden fast ausschließlich von Männern an Frauen verübt, oft mit Angriffen gegen den Hals.

Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke und Kriminalpsychologin Dr. Lydia Benecke im Januar 2013 bei der Lesung der Brunnen-Buchhandlung Ludwigsfelde im der Aula der Gottlieb-Daimler-Oberschule zu ihrem damals jüngsten Buch "Aus der Dunkelkammer des Bösen". Quelle: Jutta Abromeit

Motive für den Partnermord seien Eifersucht, Rache oder eine Strafe für erlebte Kränkung. Die Täter entwickelten eine Fantasiewelt, so Benecke, „und oft tun sie das Ausgedachte dann beim Wiedersehen nach langer Trennung, um sich zu beweisen, nicht feige zu sein”, erklärt Benecke.

Das träfe im Mordfall Scholl zu: Lange hatte der Rentner nicht mehr in Ludwigsfelde bei seiner Frau gewohnt, ehe er vor Weihnachten 2011 zurück kam. Psychologisch interessant war für die Fachfrau auch: Der Ex-Bürgermeister gab aus der U-Haft heraus Zeitungsanzeigen auf und suchte Zeugen für seine Unschuld. Das zeuge laut Benecke von einem verzweifelten Menschen; „entweder will jemand von der Schuld ablenken oder er ist wirklich verzweifelt”. Beides sei nachvollziehbar beides möglich, erklärt die Kriminalpsychologin.

Eine Verwandte von Heinrich Scholl, die unerkannt bleiben möchte, sagt: „Man hatte ja immer noch gehofft, dass sich jemand meldet und endlich sagt ,Ich war’s.’“ Man? „Also ich. Wenn ich anders denken würde, könnte ich ihn doch gar nicht mehr besuchen“, sagt sie nachdenklich.

Die Justizvollzugsanstalt Brandenburg. Quelle: Marion von Imhoff

Petra Wellnitz leitet die JVA Brandenburg/Havel. Sie sagt: „Mit dem ersten Tag der Inhaftierung arbeiten wir an der Resozialisierung von jedem unserer Bewohner.“ Die könnten bei einer lebenslangen Haftstrafe frühestens nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. „Doch ob sie das wirklich tun, hängt von vielem ab“, so Wellnitz. Zum einen prüften Strafvollstreckungsbehörde und Strafkammer, ob eine Entlassung überhaupt möglich oder vertretbar ist.

Nicht jeder Inhaftierte beantragt vorzeitige Haftentlassung

„Und neben unserer JVA-Stellungnahme hängt es dann auch von der Sozial- und Legalprognose ab, ob der Gefangene selbst überhaupt solch einen Antrag stellt“, erklärt die JVA-Leiterin; wer zum Beispiel gar nicht mehr das Geld für ein Leben in Freiheit habe, der überlege sich diesen Schritt natürlich. Auf die MAZ-Frage zu seinen Lebensvorstellungen erklärt Wellnitz nach Rücksprache mit Heinrich Scholl: „Dazu möchte er sich gegenüber der Presse aktuell nicht äußern.“

Von Jutta Abromeit