Seddin

Rund um den Großen Seddiner See kann überall gestartet werden. Aus Blankensee sind es keine zehn Kilometer bis zum Einstieg. Die Entscheidung kann auch für Wildenbruch fallen; dort ist der Parkplatz dicht an der Badestelle. Die ist momentan noch etwas verwaist. Doch angesichts der zahlreichen Bademöglichkeiten, der Pensionen und Caravan-Stellplätze ist es im Sommer sicher keine beschauliche Wanderung. Dann ist ein Platz auf den zahlreichen Bänken sicher schwer zu bekommen. Gegenwärtig sind an Arbeitstagen fünf bis sechs Paare und zwei, drei Gassigeher unterwegs anzutreffen.

Spärliche Ausschilderung

An der Badestelle vorbei bis Kähnsdorf geht es ganz dicht am See vorbei. Die Ausschilderung lässt zunächst ein wenig zu wünschen übrig. Da See und Weg zu sehen sind, ist das jedoch kein Problem. Erst führt der Weg vom Strand ein wenig weg. Dann teilt er sich. Mit einem kurzen Abstecher nach rechts und dann links geht es dicht am Wasser auf einem ein wenig verwunschenen Pfad bis zu einem abgesperrten Gelände. Dort deutet ein Wegweiser mit der Angabe „Rundweg Großer Seddiner See 10,3 Kilometer“ nach links. Dort trifft er dann wieder auf den Weg, der nach rechts zu einer Straße mit einem größeren Parkplatz führt. Der dortige Wegweiser nach Seddin zeigt nach rechts. Vielleicht gab es einmal einen Uferweg. Jetzt ist die Straße zu nutzen; links glitzert der Kähnsdorfer See, rechts der Seddiner See. Zum Glück gibt es bald einen Trampelpfad neben der Straße.

Nach einem Kilometer ist Kähnsdorf erreicht. Der Ort ist ganz hübsch, hat eine schnucklige Gaststätte, in die hoffentlich bald wieder eingekehrt werden darf, und eine Heimatstube. Dort gibt es Flyer zum Naturschutz am See, der seit 1988 ein Drittel kleiner geworden ist. Wie am Körbaer Teich enden die älteren Bootsstege auf der Südseite nur selten im Wasser. Auf der Nordseite stehen sie zwar noch drin, aber springen könnte angesichts des Wasserstandes, der höchstens bis zum Knie reicht, gefährlich werden.

Dort, wo Kähnsdorf endet, fängt Seddin an. Vom See ist nicht mehr viel zu sehen. Die mangelhafte Beschilderung verleitet dem Hinweisschild „Zum See“ zu folgen. Doch dort geht es nur zu einer Badestelle. Der Pfad am See endet an Koppeln und wird wohl eher für Notdurft verrichtende Besucher genutzt. Erst am Abzweig zur Kirche stehen wieder Hinweisschilder. Die leiten bis zur Bundesstraße. Dort geht es nach rechts, vorbei an vielen Osterglocken und weiter nach rechts zur 10,3 Kilometer langen Tour. Wer die größeren Infotafeln aufmerksam gelesen hat, weiß dass es auf denen heißt, der Rundweg sei 14, 3 Kilometer. In dem Fall ist der restliche Zipfel des Sees auf der anderen Seite der B 2 zu umrunden.

Das Nordufer ist von Wald- und Feldwegen gesäumt

Die Hinweise zur Wegeführung für die kürzere Strecke sind in der Überzahl. Das Nordufer ist von Wald- und Feldwegen gesäumt. Es geht an der Heimvolkshochschule vorbei. Dahinter stehen Wohnwagen mit Zeltvorbauten. Vor der Ferienanlage ist eine Badestelle samt kleinem Spielplatz der Allgemeinheit vorbehalten. Sogar ein Schrank mit Schließfächern steht in Strandnähe. Dahinter werden die Badestellen eher privat, ehe sie ganz aufhören, vermutlich, weil das Schilf immer dichter wird.

Vor dem Golfplatz steht eine Bauruine. Drei Golfer wirken verloren auf dem Gelände. Hinter dem geht es nach links weg vom Wasser, links an der Waldkante und rechts an Wiesen entlang. Der Weg mündet nach rechts auf einen Feldweg, der nach Wildenbruch führt. Links begleitet ein wasserloser Graben den Weg. Bald ist der Kirchturm zu sehen. Geradeaus müsste es zurück zum Parkplatz gehen. Koppeln sperren das Gelände ab. So ist noch kurz das Dorf zu besichtigen. An einigen Gebäuden wie Schul- und Pfarrhaus stehen Info-Tafeln, vor der Kirche selbstverständlich auch. Mit etwas Glück stehen Hoftore offen und geben den Blick auf imposante Stallgebäude frei, die längst umgebaut worden sind.

Von Gertraud Behrendt