Ludwigsfelde

Die Stadt Ludwigsfelde sagt ihren Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ab. „Die Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie für Veranstaltungen im öffentlichen Raum machen die Umsetzung der Ludwigsfelder Familienweihnacht in diesem Jahr nicht möglich“, teilte sie auf ihrer Internetseite mit.

Anmeldungen für 2021 bereits möglich

Im kommenden Jahr will die Stadt die Familienweihnacht dann wieder stattfinden lassen – und zwar auf dem Rathausplatz, nicht wie in den vergangenen Jahren auf dem Klubhaushof. Wer Interesse daran hat, sich selbst mit einem Stand zu beteiligen, kann sich jetzt schon per E-Mail an kultur@ludwigsfelde.de anmelden.

Das Klubhaus arbeitet zudem an einem Alternativprogramm für das ausgefallene Weihnachtsmarktwochenende. So sind Kita- und Vorschulkinder am 27. Oktober zum Theaterstück „Hänsel und Gretel“ ins Klubhaus eingeladen, acht Einrichtungen haben sich bereits mit ihren Kindern dafür angemeldet.

Theater für Kinder und Erwachsene

Das Lindenberger Marion-Etten-Theater spielt zudem am 29. November um 15 und um 16.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Bibliothek das Puppentheater „Das Mäuserotkäppchen“, das ideal für Kinder geeignet ist. Karten können Interessierte für 2 Euro ausschließlich in der Bibliothek kaufen.

Ebenfalls am ersten Advent um 16.30 und um 19.30 Uhr spielt die Theatergruppe Act Attack im großen Saal ihr Programm „ Weihnachten zuhause – Shortstories mit Live Musik“. Karten kosten 7, ermäßigt 5 Euro und sind ab November in der Ticketkasse des Klubhauses oder unter www.reservix.de erhältlich.

Von Lisa Neugebauer